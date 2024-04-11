Новую технику для мелиорации выпустили в Беларуси в рамках импортозамещения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский производитель сельхозтехники выпустил новые бульдозеры, экскаваторы и тракторы для обработки почв. Машины прошли испытания на прочность в реальных условиях, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Мелиоративной отрасли Беларуси сегодня нужна новая техника. Под замену попадают 80% автопарка. Импортозамещающие машины выпустил отечественный производитель. Обрабатывать земли в этом году поедут новинки.

Мелиорация нужна, чтобы осваивать новые земли для сельского хозяйства. Почву осушают: вспахивают, обустраивают на полях дренажи для отвода воды, борются с эрозией.

«Дреноукладчики старого поколения, которым по 30-40 лет, имеют возможность технически проложить 300 метров дренажа. Сегодняшние дреноукладчики позволяют прокладывать не менее 600-700 метров в час. Это дорогого стоит», – заявил начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода Беларуси Станислав Карпович.

В помощь мелиораторам белорусский производитель сельхозтехники выпустил экскаватор на гусеничному ходу, траншеекопатель с лазерной системой, машины для очистки каналов. Конструкция и детали – отечественные.

«Если брать глубину локализации этих машин, то она достигает 85%. Это крайне высокая глубина локализации для машин, которые только сейчас начинают выводиться на рынок. Это касается бульдозеров и полноповоротных одноковшовых экскаваторов», – отметил генеральный директор предприятия по производству сельхозтехники Андрей Яроцкий.

Объем производства мелиоративной техники увеличивается ежегодно. За последние пять лет он вырос в пять с половиной раз. Есть у белорусских экскаваторов и бульдозеров и экспортный потенциал . Технику уже ждут на африканском рынке: в Никарагуа, Экваториальной Гвинее, Зимбабве. В России также есть потребность в мелиоративных машинах – до 12 тысяч единиц в год.

Каждый год в Беларуси благодаря мелиорации в сельхозоборот вводят 110 тысяч гектаров земли.