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Новую технику для мелиорации выпустили в Беларуси в рамках импортозамещения
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский производитель сельхозтехники выпустил новые бульдозеры, экскаваторы и тракторы для обработки почв. Машины прошли испытания на прочность в реальных условиях, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Мелиоративной отрасли Беларуси сегодня нужна новая техника. Под замену попадают 80% автопарка. Импортозамещающие машины выпустил отечественный производитель. Обрабатывать земли в этом году поедут новинки.
Мелиорация нужна, чтобы осваивать новые земли для сельского хозяйства. Почву осушают: вспахивают, обустраивают на полях дренажи для отвода воды, борются с эрозией.
В помощь мелиораторам белорусский производитель сельхозтехники выпустил экскаватор на гусеничному ходу, траншеекопатель с лазерной системой, машины для очистки каналов. Конструкция и детали – отечественные.
Объем производства мелиоративной техники увеличивается ежегодно. За последние пять лет он вырос в пять с половиной раз. Есть у белорусских экскаваторов и бульдозеров и
Каждый год в Беларуси благодаря мелиорации в сельхозоборот вводят 110 тысяч гектаров земли.
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Объем производства мелиоративной техники увеличивается ежегодно. За последние пять лет он вырос в пять с половиной раз.
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