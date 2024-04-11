ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новую технику для мелиорации выпустили в Беларуси в рамках импортозамещения

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новую технику для мелиорации выпустили в Беларуси в рамках импортозамещения
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский производитель сельхозтехники выпустил новые бульдозеры, экскаваторы и тракторы для обработки почв. Машины прошли испытания на прочность в реальных условиях, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Мелиоративной отрасли Беларуси сегодня нужна новая техника. Под замену попадают 80% автопарка. Импортозамещающие машины выпустил отечественный производитель. Обрабатывать земли в этом году поедут новинки.

Мелиорация нужна, чтобы осваивать новые земли для сельского хозяйства. Почву осушают: вспахивают, обустраивают на полях дренажи для отвода воды, борются с эрозией.

«Дреноукладчики старого поколения, которым по 30-40 лет, имеют возможность технически проложить 300 метров дренажа. Сегодняшние дреноукладчики позволяют прокладывать не менее 600-700 метров в час. Это дорогого стоит», – заявил начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода Беларуси Станислав Карпович.

В помощь мелиораторам белорусский производитель сельхозтехники выпустил экскаватор на гусеничному ходу, траншеекопатель с лазерной системой, машины для очистки каналов. Конструкция и детали – отечественные.

«Если брать глубину локализации этих машин, то она достигает 85%. Это крайне высокая глубина локализации для машин, которые только сейчас начинают выводиться на рынок. Это касается бульдозеров и полноповоротных одноковшовых экскаваторов», – отметил генеральный директор предприятия по производству сельхозтехники Андрей Яроцкий.

Объем производства мелиоративной техники увеличивается ежегодно. За последние пять лет он вырос в пять с половиной раз. Есть у белорусских экскаваторов и бульдозеров и экспортный потенциал. Технику уже ждут на африканском рынке: в Никарагуа, Экваториальной Гвинее, Зимбабве. В России также есть потребность в мелиоративных машинах – до 12 тысяч единиц в год.

Каждый год в Беларуси благодаря мелиорации в сельхозоборот вводят 110 тысяч гектаров земли.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем производства мелиоративной техники увеличивается ежегодно. За последние пять лет он вырос в пять с половиной раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас норма 15 смен в месяц по 12 часов на каждого мастера». Как открыть салон красоты и вывести его на хорошую прибыль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2024
Mir24.TV Belarus
11.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика