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Космонавтке Марине Василевской присвоили звание Героя Беларуси

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая белорусская космонавтка Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Награду ей вручил президент Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии во Дворце независимости в Минске, сообщает «МИР 24».

Помимо медали, глава государства вручил Василевской удостоверение космонавта. На церемонии присутствовали организаторы и другие участники космического полета, а также родители космонавтки. Дублерше Василевской Анастасии Ленковой специальный лист об объявлении Благодарности президента Республики Беларусь.

Мать и отец Василевской рассказали, что в детстве их дочь мечтала стать не космонавтом, а учителем. Когда она позвонила и рассказала, что прошла предварительный отбор для участия в космическом полете, родители сначала приняли ее слова за шутку. Во время полета они волновались за дочь, но все прошло хорошо.

Марина Василевская и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (уроженец Беларуси) прибыли на МКС 24 марта. Их экспедиция продлилась две недели. На борту МКС Василевская выполнила программу из пяти исследований и двух общественных работ, в частности, спектральную фотовидеосъемку поверхности Земли. На Землю экипаж вернулся 6 апреля.



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Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости в Минске.
 
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