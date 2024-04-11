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Космонавтке Марине Василевской присвоили звание Героя Беларуси
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первая белорусская космонавтка Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Награду ей вручил президент Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии во Дворце независимости в Минске, сообщает «МИР 24».
Мать и отец Василевской рассказали, что в детстве их дочь мечтала стать не космонавтом, а учителем. Когда она позвонила и рассказала, что прошла предварительный отбор для участия в космическом полете, родители сначала приняли ее слова за шутку. Во время полета они волновались за дочь, но все прошло хорошо.
Марина Василевская и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (уроженец Беларуси) прибыли на МКС 24 марта. Их экспедиция
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Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости в Минске.
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