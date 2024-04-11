Космонавтке Марине Василевской присвоили звание Героя Беларуси

Мать и отец Василевской рассказали, что в детстве их дочь мечтала стать не космонавтом, а учителем. Когда она позвонила и рассказала, что прошла предварительный отбор для участия в космическом полете, родители сначала приняли ее слова за шутку. Во время полета они волновались за дочь, но все прошло хорошо.

Марина Василевская и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (уроженец Беларуси) прибыли на МКС 24 марта. Их экспедиция продлилась две недели . На борту МКС Василевская выполнила программу из пяти исследований и двух общественных работ, в частности, спектральную фотовидеосъемку поверхности Земли. На Землю экипаж вернулся 6 апреля.