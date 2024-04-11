Марина Василевская и ее знаменитые предшественницы в космосе. Инфографика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске готовятся к торжественной встрече Марины Василевской. Девушка возвращается домой после полета на МКС. Для Беларуси это событие имеет особое значение, ведь она стала первой женщиной-космонавтом в суверенной истории своей страны. Всего же до нее на орбите успели побывать 75 представительниц прекрасной половины человечества. Из них шестеро – россиянки и гражданки СССР. О выдающихся достижениях самых знаменитых первопроходчиц космического масштаба – в инфографике MIR24.TV.



