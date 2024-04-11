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Марина Василевская и ее знаменитые предшественницы в космосе. Инфографика

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске готовятся к торжественной встрече Марины Василевской. Девушка возвращается домой после полета на МКС. Для Беларуси это событие имеет особое значение, ведь она стала первой женщиной-космонавтом в суверенной истории своей страны. Всего же до нее на орбите успели побывать 75 представительниц прекрасной половины человечества. Из них шестеро – россиянки и гражданки СССР. О выдающихся достижениях самых знаменитых первопроходчиц космического масштаба – в инфографике MIR24.TV.

Марина Василевская и ее знаменитые предшественницы в космосе. Инфографика



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Теги: Минск
 
 
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Первая космонавтка Беларуси и легендарные покорительницы космических вершин.
 
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