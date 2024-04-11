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Погода в СНГ: птицы Беларуси начали гнездование, в Таджикистане – репетиция лета

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: птицы Беларуси начали гнездование, в Таджикистане – репетиция лета
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В четверг в Москве – короткие дожди и температура до плюс 18, что по-прежнему значительно выше апрельской нормы. О том, какая погода в других столицах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси апрель возвращается в свои климатические рамки – плюс 16 в стране. Комфортная погода для прогулок. Избыток тепла заставил птиц раньше обычного начать гнездование. У диких уток появилось потомство. В Минске одной такой семье потребовалась помощь спасателей. Утята застряли в ливневой канализации. Сотрудники МЧС выловили птенцов и перенесли в безопасное место вместе с мамой-уткой.

Таджикистан

В Душанбе – репетиция лета. Днем – до плюс 28 градусов, но такая погодная идиллия продлится недолго. К вечеру похолодает до плюс 14. Резкие перепады температур не отразятся на плодовых деревьях и декоративных кустарниках. В городе цветут магнолия, сирень, вишня, багряник, а на клумбах появились тюльпаны. В этом сезоне в парках и на проспектах высадили почти шесть миллионов цветов. Столица готовится к фестивалю «Сайри гули лола», что переводится как «праздник тюльпанов». Ежегодно он проходит в апреле.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси установилась комфортная для прогулок погода. В Таджикистане на клумбах появились тюльпаны.
 
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