Лукашенко наградил главу «Роскосмоса» Борисова орденом Дружбы народов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрия Борисова орденом Дружбы народов.

Благодарность главы государства также объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову, говорится в Telegram-канале «Пул первого».