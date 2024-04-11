Космонавта Марину Василевскую встретили в Минске с цветами и подарками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Гердо/ТАСС

Первая белорусская космонавтка Марина Василевская прилетела в Минск. Дома ее встретили торжественно. У трапа самолета собрались деятели науки, члены правительства, журналисты, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С цветами, подарками и поздравлениями в аэропорту Минска Марину Василевскую встретили десятки человек, несмотря на ранний прилет.

Сразу после приземления Марина Василевская пообщалась с учеными и членами правительства, а в беседе с журналистами отметила, что возвращение на родину для нее – долгожданное событие. Последние пять дней она восстанавливалась после полета в космос в Звездном городке.

«Я очень счастлива ступить своими ногами на родную землю, прилететь в Республику Беларусь с борта воздушного судна. В иллюминаторе я наблюдала прекрасную нашу Землю. Конечно, это масштабнее намного смотрится и прекраснее из космоса», – рассказала Марина Василевская.

Первая белоруска в космосе Марина Василевская провела на МКС 12 суток. Проводила научные эксперименты . В программе было пять исследовательских и два образовательных проекта: от изучения зондирования Земли до медицины.

После визита в Минск Марина Василевская вернется в Звездный городок для продолжения реабилитации.