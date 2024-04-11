|
Космонавта Марину Василевскую встретили в Минске с цветами и подарками
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Владимир Гердо/ТАСС
Первая белорусская космонавтка Марина Василевская прилетела в Минск. Дома ее встретили торжественно. У трапа самолета собрались деятели науки, члены правительства, журналисты, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
С цветами, подарками и поздравлениями в аэропорту Минска Марину Василевскую встретили десятки человек, несмотря на ранний прилет.
Сразу после приземления Марина Василевская пообщалась с учеными и членами правительства, а в беседе с журналистами отметила, что возвращение на родину для нее – долгожданное событие. Последние пять дней она восстанавливалась после полета в космос в Звездном городке.
Первая белоруска в космосе Марина Василевская провела на МКС 12 суток. Проводила
После визита в Минск Марина Василевская вернется в Звездный городок для продолжения реабилитации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая белорусская космонавтка рассказала, что возвращение на родину стало для нее долгожданным событием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)