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Космонавта Марину Василевскую встретили в Минске с цветами и подарками

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Космонавта Марину Василевскую встретили в Минске с цветами и подарками
 Владимир Гердо/ТАСС

Первая белорусская космонавтка Марина Василевская прилетела в Минск. Дома ее встретили торжественно. У трапа самолета собрались деятели науки, члены правительства, журналисты, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С цветами, подарками и поздравлениями в аэропорту Минска Марину Василевскую встретили десятки человек, несмотря на ранний прилет.

Сразу после приземления Марина Василевская пообщалась с учеными и членами правительства, а в беседе с журналистами отметила, что возвращение на родину для нее – долгожданное событие. Последние пять дней она восстанавливалась после полета в космос в Звездном городке.

«Я очень счастлива ступить своими ногами на родную землю, прилететь в Республику Беларусь с борта воздушного судна. В иллюминаторе я наблюдала прекрасную нашу Землю. Конечно, это масштабнее намного смотрится и прекраснее из космоса», – рассказала Марина Василевская.

Первая белоруска в космосе Марина Василевская провела на МКС 12 суток. Проводила научные эксперименты. В программе было пять исследовательских и два образовательных проекта: от изучения зондирования Земли до медицины.

После визита в Минск Марина Василевская вернется в Звездный городок для продолжения реабилитации.



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Теги: Минск
 
 
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Первая белорусская космонавтка рассказала, что возвращение на родину стало для нее долгожданным событием.
 
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