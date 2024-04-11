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Лукашенко прилетел в Москву вместе с космонавтом Василевской
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Вместе с главой государства на президентском борту в Москву прилетела первый космонавт республики Марина Василевская.
Главы государств также обсудят вопросы координации усилий России и Беларуси по реагированию на возникающие вызовы и угрозы. В пятницу пройдет совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.
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Президент Беларуси и первый космонавт республики прибыли в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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