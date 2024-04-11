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Лукашенко прилетел в Москву вместе с космонавтом Василевской

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Вместе с главой государства на президентском борту в Москву прилетела первый космонавт республики Марина Василевская.

Лукашенко пробудет в российской столице с 11 по 12 апреля. В планах белорусского лидера – переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня – ключевые вопросы развития партнерских отношений двух государств, в частности, реализация решений заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

Главы государств также обсудят вопросы координации усилий России и Беларуси по реагированию на возникающие вызовы и угрозы. В пятницу пройдет совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.

Ранее Марина Василевская была удостоена звания Героя Беларуси. Награду ей вручил Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии во Дворце независимости в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси и первый космонавт республики прибыли в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
 
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