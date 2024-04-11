Лукашенко прилетел в Москву вместе с космонавтом Василевской

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Вместе с главой государства на президентском борту в Москву прилетела первый космонавт республики Марина Василевская.

Главы государств также обсудят вопросы координации усилий России и Беларуси по реагированию на возникающие вызовы и угрозы. В пятницу пройдет совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.