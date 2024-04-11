ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Москве состоится встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, региональную и международную обстановку, реагирование на вызовы и угрозы. Вместе с Александром Лукашенко бортом номер один в Москву вылетела и первый белорусский космонавт Марина Василевская. Она находилась на МКС в составе экипажа Союзного государства. Итоги этой миссии подведут Лукашенко и Путин, рассказали в пресс-службе.

Также президенты планируют принять участие в мероприятиях по случают Дня космонавтики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве состоится встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил Узбекистану создавать совместные предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2024
Mir24.TV Belarus
11.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика