Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Москве состоится встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Беларуси.



Лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, региональную и международную обстановку, реагирование на вызовы и угрозы. Вместе с Александром Лукашенко бортом номер один в Москву вылетела и первый белорусский космонавт Марина Василевская . Она находилась на МКС в составе экипажа Союзного государства. Итоги этой миссии подведут Лукашенко и Путин, рассказали в пресс-службе.

Также президенты планируют принять участие в мероприятиях по случают Дня космонавтики.