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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Москве состоится встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Также президенты планируют принять участие в мероприятиях по случают Дня космонавтики.
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В Москве состоится встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным.
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