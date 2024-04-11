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Лукашенко предложил Узбекистану создавать совместные предприятия
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Беларусь всегда была настроена дружески к Узбекистану и народу этого государства, подчеркнул Лукашенко и поблагодарил за гостеприимство во время своего официального визита в феврале этого года. Теперь предстоит выполнять договоренности, достигнутые на высшем уровне.
Отдельно президент Беларуси поблагодарил МИД Узбекистана за то, что в стране завершены все административные процедуры по вступлению Беларуси в ШОС.
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Президент Беларуси провел встречу с главой МИД страны Бахтиером Саидовым.
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