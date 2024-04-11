Лукашенко предложил Узбекистану создавать совместные предприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Узбекистан активнее развивать сотрудничество. Президент провел встречу с главой МИД страны Бахтиером Саидовым. Стороны поставили цель – увеличить оборот в торговле до миллиарда долларов.

«У нас времени нет, чтобы куда-то отступать. Да и не нужно. Мы готовы к тому, чтобы сыграть свою роль. Надеюсь, что и Узбекистан приложит максимум усилий, чтобы решить эту проблему. Особое внимание прошу обратить на создание совместных предприятий, о которых мы договаривались. Мы в этом заинтересованы. У нас есть что предложить Узбекистану», – заявил Александр Лукашенко.

Беларусь всегда была настроена дружески к Узбекистану и народу этого государства, подчеркнул Лукашенко и поблагодарил за гостеприимство во время своего официального визита в феврале этого года. Теперь предстоит выполнять договоренности, достигнутые на высшем уровне.

Отдельно президент Беларуси поблагодарил МИД Узбекистана за то, что в стране завершены все административные процедуры по вступлению Беларуси в ШОС.