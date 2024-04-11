Лукашенко: Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России, заявил президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Космос наш и ваш. Благодаря вам (России – ред.) он стал и нашим. Хотя белорусы летали (в космос – ред.) и в советские времена… Наша девчонка полетела (в космос – ред.). Но мы готовим еще несколько девчат, говорят, у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать», – отметил белорусский лидер.

Диалог лидеров двух стран пройдет в формате «один на один». Среди тем для обсуждения развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, региональная и международная обстановка, действия по реагированию на вызовы и угрозы.