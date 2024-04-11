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Лукашенко: Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России
11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России, заявил президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Диалог лидеров двух стран пройдет в формате «один на один». Среди тем для обсуждения развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, региональная и международная обстановка, действия по реагированию на вызовы и угрозы.
Бортом номер один прибыла и
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Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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