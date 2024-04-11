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Лукашенко: Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России

11.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России, заявил президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Космос наш и ваш. Благодаря вам (России – ред.) он стал и нашим. Хотя белорусы летали (в космос – ред.) и в советские времена… Наша девчонка полетела (в космос – ред.). Но мы готовим еще несколько девчат, говорят, у нас девчата покрепче, поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать», – отметил белорусский лидер.

Диалог лидеров двух стран пройдет в формате «один на один». Среди тем для обсуждения развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, региональная и международная обстановка, действия по реагированию на вызовы и угрозы.

Бортом номер один прибыла и Марина Василевская – первый космонавт в истории суверенной Беларуси. Ранее в четверг глава государства присвоил ей звание Героя страны и вручил медаль.



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Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
 
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