ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К мемориальному комплексу «Шталаг-352» в Минске возложили цветы

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К мемориальному комплексу «Шталаг-352» в <a href=Минске возложили цветы" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Минске вспоминают жертв лагерей смерти. К мемориальному комплексу «Шталаг-352» люди приносят цветы и зажигают лампады.

«Шталаг-352» – самый крупный на территории Советского Союза конвейер смерти. За три года через него прошли больше 150 тысяч военнопленных. Из них вживых осталось меньше половины. В нем погибали не от расстрелов, а от голода, истощения и болезней. У мемориала в память о страшной трагедии горит Вечный огонь.

«В нынешнее время помимо сохранения памяти о почивших важно, чтобы те процессы, которые происходят в мире в поддержку идей фашизма, были пресечены. Вот этими яркими свидетельствами того, что приносит фашизм людям», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«На теле нашей страны до сих пор осталось множество таких шрамов, которые еще долго не будут заживать, и наша задача как молодого поколения это помнить, и никогда не забыть и не простить того, что нам причинила эта война», – заявил школьник.

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси работали 580 концлагерей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Беларуси почтили память жертв концлагерей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь готовит несколько кандидаток для участия в космической программе России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2024
Mir24.TV Belarus
12.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика