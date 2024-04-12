К мемориальному комплексу «Шталаг-352» в Минске возложили цветы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Минске вспоминают жертв лагерей смерти. К мемориальному комплексу «Шталаг-352» люди приносят цветы и зажигают лампады.

«Шталаг-352» – самый крупный на территории Советского Союза конвейер смерти. За три года через него прошли больше 150 тысяч военнопленных. Из них вживых осталось меньше половины. В нем погибали не от расстрелов, а от голода, истощения и болезней. У мемориала в память о страшной трагедии горит Вечный огонь.

«В нынешнее время помимо сохранения памяти о почивших важно, чтобы те процессы, которые происходят в мире в поддержку идей фашизма, были пресечены. Вот этими яркими свидетельствами того, что приносит фашизм людям», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«На теле нашей страны до сих пор осталось множество таких шрамов, которые еще долго не будут заживать, и наша задача как молодого поколения это помнить, и никогда не забыть и не простить того, что нам причинила эта война», – заявил школьник.



В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси работали 580 концлагерей.