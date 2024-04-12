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Лукашенко: Полет белоруски в космос – это величайшая победа нашей страны

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Полет белоруски в космос – это величайшая победа нашей страны
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Полет белоруски в космос – это величайшая победа страны, заявил Александр Лукашенко. Президент наградил Марину Василевскую медалью Героя Беларуси, отметил благодарностью и дублера Анастасию Ленкову, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ради таких гостей во Дворце Независимости президент впервые нарушил протокол церемонии вручения госнаград и направился не к трибуне, а к Марине Василевской. После тоже впервые вручил удостоверение космонавта, а вместе с ним и медаль Героя Беларуси. Награду и поздравления Марина Василевская принимает под «космическую» музыку и не сдерживает «земных» эмоций.

«Мне еще даже, наверное, не верится. Конечно, космический полет я посвящаю своей родной Беларуси, своим белорусам любимым, которые меня поддерживали», – заявила Василевская.

Путь девушки к звездам лежал действительно через тернии: отбор среди тысяч претенденток, сокращенные сроки подготовки, сложнейшие испытания, а затем нештатная ситуация и отложенный первый старт. Два дня космического пути до МКС вместо трех часов.

«Для меня это было счастье, потому что моя экспедиция продлилась еще на два дня. Мы выполнили всю работу, все эксперименты», – рассказала космонавт.

Марина Василевская пробыла на МКС 12 дней. Занималась научными экспериментами, которые разработали специалисты Союзного государства. Например, исследования лактоферина и пребиотика помогут создавать полезное питание для космонавтов.

«Мы с вами последние две недели жили одним лозунгом, одной идеей: «Космос наш». Все мы об этом думали, мечтали. Свершилось. Ее полет – это новый уровень участия в космических программах суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России», – отметил Лукашенко.

За это глава государства наградил причастных к событию организаторов, ученых, инструкторов. Он также поблагодарил родителей Марины Василевской за достойное воспитание, а для скептиков подчеркнул: этот полет не для имиджа и престижа.

«Если там кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: «Ну как это Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо» – нам это надо! Мы космическая страна. Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Мы умеем делать для космоса очень многое. Народ наш этого заслужил», – заверил президент республики.

В честь этого – символический бокал шампанского, а еще – за наступающий День космонавтики. Теперь это по праву и белорусский праздник.

Дублер Марины Василевской, Анастасия Ленкова, также получила от президента удостоверение космонавта. Александр Лукашенко пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы и она смогла отправится в полет.



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Президент наградил Марину Василевскую медалью Героя Беларуси и вручил удостоверение космонавта.
 
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