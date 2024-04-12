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Лукашенко: Полет белоруски в космос – это величайшая победа нашей страны
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полет белоруски в космос – это величайшая победа страны, заявил Александр Лукашенко. Президент наградил Марину Василевскую медалью Героя Беларуси, отметил благодарностью и дублера Анастасию Ленкову, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Ради таких гостей во Дворце Независимости президент впервые нарушил протокол церемонии вручения госнаград и направился не к трибуне, а к Марине Василевской. После тоже впервые вручил удостоверение космонавта, а вместе с ним и медаль Героя Беларуси. Награду и поздравления Марина Василевская принимает под «космическую» музыку и не сдерживает «земных» эмоций.
Путь девушки к звездам лежал действительно через тернии: отбор среди тысяч претенденток, сокращенные сроки подготовки, сложнейшие испытания, а затем нештатная ситуация и отложенный первый старт. Два дня космического пути до МКС вместо трех часов.
Марина Василевская пробыла на МКС 12 дней. Занималась научными экспериментами, которые разработали специалисты Союзного государства. Например, исследования лактоферина и пребиотика помогут создавать полезное питание для космонавтов.
За это глава государства наградил причастных к событию организаторов, ученых, инструкторов. Он также поблагодарил родителей Марины Василевской за достойное воспитание, а для скептиков подчеркнул: этот полет не для имиджа и престижа.
В честь этого – символический бокал шампанского, а еще – за наступающий День космонавтики. Теперь это по праву и белорусский праздник.
Дублер Марины Василевской, Анастасия Ленкова, также получила от президента удостоверение космонавта. Александр Лукашенко пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы и она смогла отправится в полет.
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Президент наградил Марину Василевскую медалью Героя Беларуси и вручил удостоверение космонавта.
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