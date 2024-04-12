Успешные люди не считают нужным «кому-то что-то доказывать»: каких ошибок лучше не допускать в деловом гардеробе

Источник материала: ProBusiness





Как сочетаются швейцарские часы с костюмом белорусских дизайнеров? Отлично! Мы это продемонстрировали на большой встрече Клуба Про бизнес на прошлой неделе. Вместе с белорусскими брендами одежды, а также с международными модными брендами часов и аксессуаров мы не только рассказали, но и показали на сцене: как составить модный деловой образ. Специальный гость встречи имидж-стилист и фэшн-аналитик Ольга Якушева подобрала модные луки, провела на сцене разбор гардероба участников и, конечно, рассказала, каких ошибок лучше не допускать в модных образах.

Почему вы теряете деньги на ошибках в деловом стиле

— Бывает так, что человек молчит, а его уже неправильно поняли. Профессионализм — это не только соответствующая квалификация, деловые качества и навыки общения, но и правильная самопрезентация. Внешний вид это неотъемлемая часть имиджа, благодаря которой мгновенно выстраивается впечатление о вас.

Многие сразу начнут вспоминать и приводить в пример богатейших людей мира, которые одеваются, на первый взгляд, как хотят и служат своего рода ролевой моделью для подражания.



Ольга Якушева.

К примеру, Джефф Безос, который постоянно борется с Маском за звание богатейшего человека в мире. Казалось бы, у него должны быть все ресурсы, чтобы всегда выглядеть безупречно. Однако и он допускает стилистические ляпы, надевая, к примеру, ковбойскую джинсовую рабочую рубашку с клетчатым пиджаком в английском стиле и ботинками-казаками. Но и он на все официальные мероприятия одевается согласно деловому протоколу, консультируясь с профессионалами.

Сейчас финансово независимые люди, которые добились успеха в бизнесе, не считают нужным «кому-то что-то доказывать» и определенным образом подчеркивать свой статус.

Они платят за анонимность и стараются быть незаметными. Известные миллиардеры выглядят как студенты — в джинсах и футболках. Главным приоритетом стали собственное мироощущение, комфорт, безопасность и эмоции.





Даже если вы руководитель или собственник бизнеса и можете себе позволить ходить, в чем хотите, есть определенные ситуации и статус мероприятий, в которых правила делового стиля и дресс-кода не только сослужат вам хорошую службу, но и помогут произвести нужное, правильное впечатление. Что напрямую отразится на качестве налаживания деловых контактов и, как следствие, на росте прибыли.

Критерии диагностики роста

Диагностика индивидуального костюма современного успешного делового человека производится по следующим критериям:

Эстетическая привлекательность: гармоничность, опрятность

Адекватность: соответствие требованиям ситуации, дресс-коду

Компетентность: соответствие канонам этикета

Эротичность: гендерный магнетизм

Актуальность: соответствие моде, современность

Функциональность: соответствие одежды ее назначению, практичность

Стильность: повторяющееся индивидуальное своеобразие, оригинальность, узнаваемость, целостность образа





Дресс-код для бизнеса

Business Dress — дресс-код большинства формальных дневных и вечерних мероприятий, известный также как Dark Suit, Business Suit, Business Attire и Lounge Suite. По умолчанию дресс-код большинства дневных и вечерних деловых мероприятий, а также большинства светских событий: обедов, приемов, ужинов, свадеб, крестин, похорон, городских вечеринок с ужином, где ожидаются гости, которые едут прямо из офиса.

Dark Suit, Business Suit, Business Attire и Lounge Suite — официальная, интернациональная терминология.





Под бизнес-дресс-кодом в банковских, финансовых, страховых, фондовых структурах и корпоративных штаб-квартирах подразумевается гардероб, продиктованный консервативным подходом. Это сдержанная одежда без вычурности, комплекты в составе классического костюма, собранные согласно этикету.

Business Casual — деловой повседневный стиль. Все еще официальный, но уже не такой строгий. Мужчинам также рекомендуется надевать костюм, но уже без галстука, вместо рубашки можно выбрать поло. Женщины могут заменить классический пиджак на кардиган или жакет, сочетая его с брюками, юбкой или платьем.

Главная особенность заключается в том, что мужчине необязательно надевать строгий костюм. Образ в business casual создается с помощью отдельных предметов одежды делового стиля, гармонично сочетающихся между собой. Его также дополняют вещи, которые подходят для повседневной носки.





Ошибки в деловом мужском образе

1. Несочетаемые фактуры: летний костюм и «зимний» галстук. А также летний костюм с зимней обувью и наоборот.





2. Костюм не подходит по размеру: велик или мал. Это всегда бросается в глаза. Рукав должен заканчиваться на косточке основания запястья, а не косточке фаланг пальцев. Плечо должно быть на месте — не ползти вниз или наверх.





3. Слишком короткий: не по росту пиджак для мужчин. Подсказка — актуальной длиной пиджака можно назвать до середины бедра или прикрывающий паховую зону.

4. Слишком приталенный пиджак. Устаревший тренд для очень субтильных людей. Правильный современный пиджак должен быть прилегающего кроя. Между человеком и вещью должен быть «воздух».

5. Пиджак длиннее пальто или куртки. Это смотрится небрежно и комично. Верхнее изделие должно закрывать по длине нижний слой.

6. Слишком длинные брюки, образующие неряшливые складки над обувью, которые могут подчеркнуть несуществующую неровность ног.

7. Слишком узкий («селедка» а-ля битлы) или слишком широкий галстук (в стиле 70-х), которые еще к тому же не калибруются с шириной лацкана пиджака. Универсальный вариант: средняя ширина лацкана и средняя ширина галстука. При подборе лацкана на пиджаке и галстука следует учитывать комплекцию фигуры.









8. Галстук блестящий или в фантазийные узоры («турецкий огурец», психоделические (галюциногенные) и другие флоральные мотивы). Все, что блестит и переливается — это принадлежность вечернего гардероба. Гармонично сочетать такие сложные аксессуары в комплекте может только человек с тонким художественным вкусом.

9. Коричневые туфли с чёрным ремнём и наоборот, чёрные туфли с коричневым ремнём.









10. Короткие носки. Ни при каких обстоятельствах и в любых позах никто и никогда не должен увидеть мужские ноги, не закрытые носками. Правильные носки под деловую обувь должны быть примерно до середины голени.





Ошибки в деловом женском образе

1. Глубокое декольте. Вот так одеваться на работу точно не стоит:





2. Одежда только из натуральных тканей, которая сразу же мнется. Предпочтение лучше отдать смесовым тканям, где процент натуральных волокон по отношению к синтетическим не более 70%. Никакого льна в деловом костюме с высоким коэффициентом консервативности быть не должно. Кроме того, синтетические волокна делают одежду более устойчивой к износу.





3. Жакет слишком свободного кроя. Общий силуэт вещей в консервативном женском деловом костюме: вещи должны сидеть по фигуре, но не обтягивать тело, а придавать очертания прямых строгих линий, которые придают авторитетность. Не приветствуется асимметрия.





4. Обтягивающий трикотаж. На сленге протокольщиков (специалистов, отвечающих за деловой протокол на официальных мероприятиях) это называется «трикотажная женщина».

В консервативном бизнесе трикотаж допустим, если нет важных встреч, и только в виде топа или джемпера под жакет.

5. Слишком узкие брюки, особенно в сочетании с укороченным приталенным жакетом. Жакет мужского кроя более логично смотрится в составе брючного костюма.

Брюки должны быть полной длины — не укороченные и не ниже трех сантиметров от уровня пола. Брюки должны быть свободного кроя, не облегающие, но сидящие по фигуре.

6. Платье без рукавов. В консервативном деловом стиле оно носится только с жакетом. Руки и подмышки никогда не обнажаются.

7. Яркие открытые цвета, животные или психоделические принты. Рекомендую исключить из своего делового имиджа все элементы, которые слишком ярко говорят о вашей сексуальности. Беспроигрышное решение: однотонные вещи нейтральных, спокойных цветов или благородных темных приглушенных цветов.





8. Вечерняя группа вещей в повседневном гардеробе — стразы, пайетки, любые блестящие и металлизированные фактуры и т.д.





9. Шпилька или «плоский ход» (за исключением, если есть проблемы с ногами). Каблук не выше 7 см и не ниже 3-х. Сапоги не носятся в данном случае с юбками в офисе: необходимо переобуваться в туфли.





10. Колготки в сеточку, даже если они телесного цвета. Это изобретение танцовщиц французских кабаре лучше заменить на матовые телесные «невидимые» колготки.





11. Распущенные волосы, если их длина ниже ключиц. Волосы — это один из самых сильных эротических раздражителей. Собирайте их в аккуратный пучок или низкий хвост (резинка при этом должны быть скрыта локоном волос).





12. Яркий макияж, красная помада. Актуальный деловой макияж должен быть незаметен. Ровный легкий тон лица, аккуратные брови правильной формы, подчеркнутые тушью ресницы, помада на губах оттенков, приближенных к натуральным.

13. Слишком крупные, яркие, блестящие, движущиеся украшения — они привлекают внимание и отвлекают от дел. Лучше отдать предпочтение статусным украшениям сдержанного дизайна, серьгам-пусетам («гвоздикам»), к примеру. Часы важнее всего из аксессуаров — это ссылка на деловитость. Драгоценные камни, кроме камня в помолвочном кольце, недопустимы. И то в виде бриллианта-солитер.





Какие образы выбрала Ольга на сцене? Смотрите галерею:





















































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