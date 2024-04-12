Виртуальный офис по подписке: А1 предоставил доступ к услуге Яндекс 360 для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Эксклюзивная возможность организовать виртуальный офис благодаря подписке на сервисы платформы Яндекс 360 для бизнеса стала доступной в А1.

Яндекс 360 для бизнеса представляет собой виртуальные корпоративное рабочее пространство, в котором собрано все, что необходимо современному офису для эффективного ведения бизнеса и планирования необходимых процессов: почта, диск для хранения и совместного онлайн-редактирования файлов, мессенджер, календарь, сервис для рассылок, возможность организации видеозвонков без ограничений по времени.

Что входит в Яндекс 360 для бизнеса:

Неограниченное количество почтовых ящиков на домене вашей компании. Перенести данные вашей организации можно из Google Workspace, Microsoft 365

Перенести данные вашей организации можно из Google Workspace, Microsoft 365 До 3 ТБ пространства на Диске для каждого сотрудника. Делитесь файлами с коллегами и клиентами — достаточно просто отправить ссылку на нужный файл или папку.

Делитесь файлами с коллегами и клиентами — достаточно просто отправить ссылку на нужный файл или папку. Возможность совместного редактирования документов (до 40 пользователей) . Сервис поддерживает популярные форматы: docx, pptx, xlsx, pdf, txt, html и другие.

. Сервис поддерживает популярные форматы: docx, pptx, xlsx, pdf, txt, html и другие. Видеовстречи в Телемосте без ограничений по времени. В рамках встречи можно делиться экраном, записывать встречу и общаться в чате.

В рамках встречи можно делиться экраном, записывать встречу и общаться в чате. Календарь для удобного планирования дел и встреч. Пользуйтесь одним календарем вместе с командой.

Пользуйтесь одним календарем вместе с командой. Мессенджер для быстрого обмена сообщениями в команде. Сотрудники вашей компании автоматически появятся в Мессенджере из контактной книги организации.

Сотрудники вашей компании автоматически появятся в Мессенджере из контактной книги организации. Сервис рассылок с возможностью отправлять до 100 000 писем в месяц.Письмо можно легко собрать с помощью удобного конструктора.

А также – приоритетная поддержка 24/7 и все сервисы Яндекс 360 для бизнеса без рекламы.

Все сервисы легко масштабируются и адаптируются с учетом целей и потребностей каждого конкретного бизнеса. Работать в них можно с любого устройства: компьютера, планшета, телефона. При этом решение предлагает широкий набор инструментов администрирования (в том числе просмотр отчетов, управление правами доступа к тем или иным ресурсам для каждого отдельного сотрудника, выделение им собственного объема пространства на диске и т. д.). Кроме того, сервисы Яндекс 360 для бизнеса можно интегрировать по API в сторонние продукты и приложения.

Сервисы Яндекс 360 для бизнеса доступны по подписке с ежемесячной платой от 9,99 рубля до 55,99 рубля в месяц за одного пользователя. С подробным описанием тарифов, их возможностей и условиями активации подписки можно ознакомиться на сайте А1.

Держите все задачи под контролем – с Яндекс 360 от А1!

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.