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Виртуальный офис по подписке: А1 предоставил доступ к услуге Яндекс 360 для бизнеса
12.04.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эксклюзивная возможность организовать виртуальный офис благодаря подписке на сервисы платформы Яндекс 360 для бизнеса стала доступной в А1.
Яндекс 360 для бизнеса представляет собой виртуальные корпоративное рабочее пространство, в котором собрано все, что необходимо современному офису для эффективного ведения бизнеса и планирования необходимых процессов: почта, диск для хранения и совместного онлайн-редактирования файлов, мессенджер, календарь, сервис для рассылок, возможность организации видеозвонков без ограничений по времени.
Что входит в Яндекс 360 для бизнеса:
А также – приоритетная поддержка 24/7 и все сервисы Яндекс 360 для бизнеса без рекламы.
Сервисы Яндекс 360 для бизнеса доступны по подписке с ежемесячной платой от 9,99 рубля до 55,99 рубля в месяц за одного пользователя. С подробным описанием тарифов, их возможностей и условиями активации подписки можно ознакомиться
Держите все задачи под контролем – с Яндекс 360 от А1!
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.
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Эксклюзивная возможность организовать виртуальный офис благодаря подписке на сервисы платформы Яндекс 360 для бизнеса стала доступной в А1.
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