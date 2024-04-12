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Борьбу с киберпреступностью обсудили правоохранители стран СНГ в Минске
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Почти четверть всех преступлений приходится на киберзлоумышленников – такие данные привели в Минске на международной конференции сотрудников правоохранительных органов.
«Необходимо разрабатывать инструментарий, который поможет противодействовать злу, с которым мы сталкиваемся. Россия и Беларусь на этом пути достигли определенных успехов, совместно мы и наши коллеги разрабатываем собственный программный инструментарий, который позволяет нам ускорять работу, быстро адаптироваться к тем новым вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – заявил руководитель криминалистического подразделения Следственного комитета России Темирлан Салихов.
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Почти четверть всех преступлений приходится на киберзлоумышленников, отметили участники встречи.
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