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Борьбу с киберпреступностью обсудили правоохранители стран СНГ в Минске

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьбу с киберпреступностью обсудили правоохранители стран СНГ в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть всех преступлений приходится на киберзлоумышленников – такие данные привели в Минске на международной конференции сотрудников правоохранительных органов.

Она собрала экспертов из Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. Мошенники применяют махинации с криптовалютой и электронными деньгами. Только в Беларуси в минувшем году зафиксировано около 20 тысяч случаев киберпреступлений.

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«Была пресечена деятельность четырех крупнейших криптообменников. По одному из дел из цифровой среды выведено в эквиваленте более 80 миллионов белорусских рублей, которые обращены в доход государства. По коррупции есть в производстве уголовное дело, по которому должностное лицо приняло 160 раз взятки в цифровой валюте на общую сумму порядка 600 тысяч белорусских рублей», – сообщил председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора.

«Необходимо разрабатывать инструментарий, который поможет противодействовать злу, с которым мы сталкиваемся. Россия и Беларусь на этом пути достигли определенных успехов, совместно мы и наши коллеги разрабатываем собственный программный инструментарий, который позволяет нам ускорять работу, быстро адаптироваться к тем новым вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – заявил руководитель криминалистического подразделения Следственного комитета России Темирлан Салихов.

Бороться с киберпреступностью помогает «Прозрачный блокчейн». Этот программный продукт отслеживает транзакции в криптовалюте и устанавливает владельцев криптовалютных кошельков.



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Теги: Минск
 
 
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Почти четверть всех преступлений приходится на киберзлоумышленников, отметили участники встречи.
 
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