Борьбу с киберпреступностью обсудили правоохранители стран СНГ в Минске

«Необходимо разрабатывать инструментарий, который поможет противодействовать злу, с которым мы сталкиваемся. Россия и Беларусь на этом пути достигли определенных успехов, совместно мы и наши коллеги разрабатываем собственный программный инструментарий, который позволяет нам ускорять работу, быстро адаптироваться к тем новым вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – заявил руководитель криминалистического подразделения Следственного комитета России Темирлан Салихов.



Бороться с киберпреступностью помогает «Прозрачный блокчейн». Этот программный продукт отслеживает транзакции в криптовалюте и устанавливает владельцев криптовалютных кошельков.