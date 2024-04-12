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Погода в СНГ: майское тепло пришло в Беларусь, в Кыргызстане расцвел редкий Айгуль

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: майское тепло пришло в Беларусь, в Кыргызстане расцвел редкий Айгуль
 Фото: МТРК «Мир»

Из рекордного тепла в апрельскую норму: в Санкт-Петербурге сегодня всего плюс восемь градусов, дождь и ветер. Теряет тепло и Москва. Плюс 16 – в столице России. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси апрель уступил место маю. На юге – плюс 20. Вместе с градусами растет и уровень пожарной опасности. Жителям советуют воздержаться от походов в лес. Ограничения действуют почти по всей республике. В сезон пожаров риск возгорания есть на дачных участках. Из-за ветра весенний пал травы может стать причиной пожара. Только за сутки бригады спасателей ликвидировали больше 40 таких возгораний.

Кыргызстан

Кыргызстан сегодня в дождях. Набежали тучи и в Бишкеке. При этом тепла больше положенного. Плюс 19 в городе. А в самой высокогорной области страны – Баткенской – еще жарче, плюс 25 градусов. Там на каменистых склонах расцвел цветок Айгуль, один из самых редких. Он занесен в Красную книгу республики. В высоту может достигать полутора метров. Чтобы сохранить уникальное растение, заповедник закрыли для посетителей на три года.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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