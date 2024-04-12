Погода в СНГ: майское тепло пришло в Беларусь, в Кыргызстане расцвел редкий Айгуль

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из рекордного тепла в апрельскую норму: в Санкт-Петербурге сегодня всего плюс восемь градусов, дождь и ветер. Теряет тепло и Москва. Плюс 16 – в столице России. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси апрель уступил место маю. На юге – плюс 20. Вместе с градусами растет и уровень пожарной опасности. Жителям советуют воздержаться от походов в лес. Ограничения действуют почти по всей республике. В сезон пожаров риск возгорания есть на дачных участках. Из-за ветра весенний пал травы может стать причиной пожара. Только за сутки бригады спасателей ликвидировали больше 40 таких возгораний.

Кыргызстан