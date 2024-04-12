Лукашенко: Россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты в космос

Марина Василевская – первая представительница Беларуси, совершившая полет на МКС. Лукашенко присвоил ей звание Героя страны. В свою очередь Владимир Путин подписал указ о награждении Василевской и Новицкого орденами Гагарина.

25 марта Новицкого и Василевскую российский корабль «Союз МС-25» доставил на МКС. Космонавты вернулись на Землю 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-24».

Президент Беларуси накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.