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Лукашенко: Россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты в космос
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты в космос, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В пятницу состоялась совместная встреча лидеров России и Беларуси с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким.
Марина Василевская – первая представительница Беларуси, совершившая полет на МКС. Лукашенко присвоил ей звание Героя страны. В свою очередь Владимир Путин подписал указ о награждении Василевской и Новицкого орденами Гагарина.
25 марта Новицкого и Василевскую российский корабль «Союз МС-25» доставил на МКС. Космонавты вернулись на Землю 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-24».
Президент Беларуси накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
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Состоялась совместная встреча лидеров России и Беларуси с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом...
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