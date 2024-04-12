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Лукашенко: Россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты в космос

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россияне и белорусы еще не раз совершат совместные полеты в космос, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В пятницу состоялась совместная встреча лидеров России и Беларуси с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким.

«Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов», – приводит цитату БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что две страны договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. Российское руководство, по словам белорусского лидера, пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем.

Марина Василевская – первая представительница Беларуси, совершившая полет на МКС. Лукашенко присвоил ей звание Героя страны. В свою очередь Владимир Путин подписал указ о награждении Василевской и Новицкого орденами Гагарина.

25 марта Новицкого и Василевскую российский корабль «Союз МС-25» доставил на МКС. Космонавты вернулись на Землю 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-24».

Президент Беларуси накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.



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Состоялась совместная встреча лидеров России и Беларуси с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом...
 
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