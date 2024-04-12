Лавров: Все страны СНГ приглашены на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ приглашены на спортивные Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.

«Мы проинформировали наших друзей о том, что для России текущий год будет богатым на крупные международные мероприятия, причем не только в рамках СНГ, упомяну лишь состоявшиеся совсем недавно в Казани Игры будущего, в которых приняли участие все страны СНГ наряду с другими делегациями и всемирный фестиваль молодежи в Сочи», – отметил глава российского МИД.

Он также напомнил, что спортивные Игры БРИКС пройдут в июне в Казани, а в сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Также министр напомнил, что Россия собирается принять у себя первый международный песенный

конкурс «Интервидение».