ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лавров: Все страны СНГ приглашены на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы

12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ приглашены на спортивные Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.

«Мы проинформировали наших друзей о том, что для России текущий год будет богатым на крупные международные мероприятия, причем не только в рамках СНГ, упомяну лишь состоявшиеся совсем недавно в Казани Игры будущего, в которых приняли участие все страны СНГ наряду с другими делегациями и всемирный фестиваль молодежи в Сочи», – отметил глава российского МИД.

Он также напомнил, что спортивные Игры БРИКС пройдут в июне в Казани, а в сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Также министр напомнил, что Россия собирается принять у себя первый международный песенный
конкурс «Интервидение».

Ранее леопард по имени Бриксик был выбран талисманом Игр БРИКС. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: майское тепло пришло в Беларусь, в Кыргызстане расцвел редкий Айгуль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2024
Mir24.TV Belarus
12.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика