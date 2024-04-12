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Лавров: Все страны СНГ приглашены на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы
12.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны СНГ приглашены на спортивные Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.
Он также напомнил, что спортивные Игры БРИКС пройдут в июне в Казани, а в сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Также министр напомнил, что Россия собирается принять у себя первый международный песенный
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Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.
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