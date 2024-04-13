Первое заседание Совета Республики восьмого созыва состоялась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло первое заседание Совета Республики восьмого созыва. Сенаторов выбрали депутаты местных советов. В новый состав вошли представители всех регионов страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На первом заседании новые сенаторы заняли свои кресла. Всего их 59 человек – по восемь от каждого региона страны и города Минска. Еще троих, согласно Конституции, назначил президент.

Тайным голосованием члены Совета Республики избрали глав комиссий и председателя – им стала Наталья Кочанова. Она занимала эту должность во время работы прежнего, седьмого созыва.

«Я уверена, что это придаст еще новый импульс в нашей работе, и те инициативы, предложения, которые будут вносить наши члены Совета Республики, я уверена будут реализованы, и те задачи, которые стоят перед нами. У меня даже нет никакого сомнения, что мы выполним с честью и достоинством», – отметила Наталья Кочанова.

В верхней палате парламента нового созыва лучшие кадры регионов страны. Это работники госорганов, образования, здравоохранения, научной сферы. 16 из них –избранники предыдущего созыва. В ближайшие пять лет они будут принимать важнейшие для Беларуси законы.

«Прежде всего это сохранение человеческого потенциала, человеческого капитала. Все нормотворчество должно быть направлено именно на это. Демография, сохранение семьи, брака, вопросы общественных отношений, здравоохранения», – подчеркнул председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Беларуси Игорь Луцкий.