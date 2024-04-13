|
Первое заседание Совета Республики восьмого созыва состоялась в Беларуси
13.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошло первое заседание Совета Республики восьмого созыва. Сенаторов выбрали депутаты местных советов. В новый состав вошли представители всех регионов страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На первом заседании новые сенаторы заняли свои кресла. Всего их 59 человек – по восемь от каждого региона страны и города Минска. Еще троих, согласно Конституции, назначил президент.
Тайным голосованием члены Совета Республики избрали глав комиссий и председателя – им стала Наталья Кочанова. Она занимала эту должность во время работы прежнего, седьмого созыва.
В верхней палате парламента нового созыва лучшие кадры регионов страны. Это работники госорганов, образования, здравоохранения, научной сферы. 16 из них –избранники предыдущего созыва. В ближайшие пять лет они будут принимать важнейшие для Беларуси законы.
На этом изменения в политической жизни страны не закончатся. В ближайшее время состоится заседание седьмого Всебелорусского народного собрания – первое в обновленном, конституционном статусе. Всего оно насчитывает 1200 человек, в составе которых в том числе и сенаторы. Электоральная кампания в стране продолжится и в 2025 году. Тогда в стране изберут главу государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего места в сенате получили 59 человек – по восемь от каждого региона страны и города Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)