Источник материала: ProBusiness





«Ой, что за чудо» — чаще всего именно эту фразу слышат владельцы корги. Это порода, похоже, пользуется популярностью среди всех людей, даже тех, кто не очень любит животных. «Про бизнес» отправился в питомник « Лесные Эльфы » к Надежде и Олегу Редченко, чтобы потискать «коржиков» и порадоваться жизни, узнать, как организовать питомник и сделать уход за корги делом своей жизни.

«Люди должны сделать, чтобы собаке было удобно, а не им удобно с собакой»

— Самые лучшие годы моей жизни связаны с кинологией. Я занималась дрессировкой собак, социализацией щенков, уходом за собаками, выставками и т.д. У меня была замечательная работа, связанная с собаками, был прекрасный коллектив, руководство, которое вспоминаю с теплотой до сих пор, хотя прошло уже много лет.

Совместную жизнь с мужем мы начали на фоне любви к собакам. В моей жизни они были всегда, в его — тоже. Когда захотели в квартиру взять питомца, долго обсуждали, какая порода это может быть. В итоге выбрали корги. Спокойная собака-компаньон, веселая, озорная, добродушная, любопытная, очень добра и ласкова к детям. Но не надо забывать, что до года собака сама ребенок и требует воспитания.





Если люди берут собаку в дом, они всегда должны помнить о том, чтобы собаке было удобно жить, а не им было удобно с собакой.

Когда я увидела в первый раз свою будущую корги (ей было около месяца), мне захотелось просто взять ее в карман и пойти домой. Малышка сразу показала, что мой муж — это ее вожак и папа, и все свои отведенные 9 лет просто обожала своего хозяина. Меня с дочкой тоже любила, но к мужу относилась по-особенному.

Моей дочке было 7 лет, когда мы взяли первую собаку. Я ребенку сразу объяснила, что собака — это не игрушка, а такой же член семьи, как младшая сестричка. Кормление собаки, прогулки на улице, уборка за питомцем — все старалась делать сама, под нашим контролем, конечно.

Когда в дом берешь любую собаку, в первую очередь нужна дрессировка. Собаки стараются определить, кто главный в семье, а иногда могут это и продемонстрировать.

















Собака проверяет: может ли она быть хозяйкой, либо все-таки человек — хозяин. Наша собака нашла «слабое звено» в моем лице, мой муж для нее стал вожаком и другом, которому она беспрекословно подчинялась. Лисси была для Олега и подружкой, и охранником, и «консультантом». Вместе с ним ездила на рыбалку: в радиусе 3 метров никого не было, она всех разгоняла, показывала, что это территория ее хозяина. Потом случилась большая неприятность, Лисси укусил клещ. Я тогда думала, что лучше бы меня этот проклятый клещ укусил. В такие моменты понимаешь свою уязвимость.





Лисси после себя оставила своих дочек и сына. Она была интеллигентная леди: если на улице лужа во всю дорогу, то собака будет ждать, пока ее перенесут на руках через лужу — сама не пойдет.

Кстати, когда заводите собаку, всегда нужно следить за ее весом: например, корги быстро полнеют. Длительные прогулки и еда не со стола приводят вес собаки в норму и в целом формируют красивый экстерьер.

Каждый хозяин сам выбирает то, как будет кормить собаку: каша, сухой корм и т.д. Главное, чтобы этот корм был подходящим для питомца и не вызывал аллергии. Бывает так, что корм собаке нравится, но он ей не подходит, и нужно подбирать другой вариант. Определить, подходит или не подходит корм, можно по состоянию здоровья питомца.

















Что должно быть в обязательном порядке, так это вакцинация, дегельминтизация. План этих процедур должен разрабатываться индивидуально с опытным ветеринаром. Щенкам нужно делать профилактику один раз в три месяца, потому что они наиболее подвержены заражению. После года собаку нужно дегельминтизировать хотя бы 2 раза в год, особенно перед вакцинацией. Хозяин одной собаки в среднем тратит на вакцинацию и дегельминтизацию 100 BYN в год. К сожалению, в статье расходов надо держать и сумму на случай травмы и болезни собаки, от этого никто не застрахован. Если собака заболеет, нужно сразу обращаться к опытным ветеринарам, а не заниматься самолечением или рассчитывать, что «само пройдет».

«Приобрести корги у нас можно, но я не всем отдаю своих собак»

Когда у нас хотят приобрести щенка, я всегда объясняю людям, как за ним ухаживать, что нужно сделать в доме до его «приезда». Иногда бывает так, что люди уже во время разговора понимают, готовы они на самом деле к собаке или нет. Нужно очень хорошо понимать, что жизнь с собакой — это «день сурка»: постоянно одно и то же. Либо вы приучаете собаку к своему графику жизни, либо сами адаптируетесь к собачьему графику. С собакой вы будете следить за погодой, наблюдать, что происходит за окном. Мои собаки, например, не любят дождь. Но приходится хоть на непродолжительное время их вывести на улицу, иначе начнут полнеть, мало двигаясь, будут проблемы с туалетом из-за длительного «терпения». Это сильно влияет на здоровье собаки. Дополнительная опция прогулок — собачники обычно первыми узнают все новости района (смеется — прим. «Про бизнес»).





Цены за щенка могут варьироваться, средняя стоимость — от 1 500 BYN. Приобрести корги у нас можно, но я не всем отдаю своих собак.

Люди не обижаются, потому что понимают, что не готовы к собаке из-за разных семейных обстоятельств. Бывает, родители хотят подарить щенка своему ребенку, а ему 5 лет. Всегда говорю, чтобы они вместе с ребенком приехали, я хочу посмотреть, как он будет обращаться со щенком. В основном дети бережно гладят собак, относятся к ним с любовью. Родителям таких деток я очень благодарна за воспитание в ребенке любви к животному. Ну и сами родители понимают: на кого ляжет нагрузка по заботе о собаке.

А бывает, приезжают взрослые люди и, увидев маленького щенка, начинают млеть «ой быстрее хочу щеночка». Понимаю, что вид мимишного щеночка вызывает такие эмоции, но не факт, что в дальнейшем человек будет усердно ухаживать за питомцем и любить его, ведь щенок растет и превращается во взрослую собаку, требующую больше внимания. В таких случаях отказываю, потому что понимаю, что реакция на миленького щеночка — это всего лишь временная эмоция, не более. А бывает, что люди в паре ревнуют партнера к собаке, и это может спровоцировать проблемы.

Я вижу по человеку, каким он будет хозяином. Конечно, я с ним не живу и могу ошибаться, но иногда интуиция подсказывает, что лучше оставить собаку себе, чем потом она будет травмирована или вообще выброшена на улицу. Всегда стараюсь сделать так, чтобы собака попала в надежные руки.





























После того, как щенок попадает в новую семью, обязательно продолжаю общение с новым хозяином и делаю это ненавязчиво. Иногда прошу хотя бы раз в полгода присылать мне видео, на котором я смогу увидеть, что с собакой все хорошо. Бывает, общаясь с людьми, вижу, что собака в надежных руках. Тогда и коммуникацию можно не продолжать. Зачем беспокоить людей? Хорошо живут — и я рада.

Когда ко мне приходят за щенком, я всегда составляю список, что требуется собаке, расписываю все минусы, чтобы люди были готовы и сознательно делали выбор. Всегда объясняю будущим хозяевам про салюты, резкие звуки: почти все собаки их боятся, с поводка убежит и все — не найдете потом.





Иногда потенциальным покупателям даже провожу маленький экзамен. Если человек внимательно слушал, то, значит, он серьезно относится к приобретению щенка. А если он покивал и отвлекся, то я понимаю, что он через час возьмет собаку домой, там на диванчик посадит и оставит без присмотра, а щенок может упасть и получить травму.

«Людей, которые понимают, что такое ответственность, много»

Да, я иногда просто отказываю людям. Некоторые обижаются, но потом извиняются и говорят, что я была права. Людей, которые понимают, что такое ответственность, много.

Когда у нас появился первый помет, я поняла по вопросам от людей, что многие вообще не понимают, как с собаками себя вести. И я стала объяснять людям, рассказывать об уходе за собакой. Решила, что чем больше они поймут о животном, тем меньше будет на улице выброшенных собак. Все-таки есть еще люди, которые думают, что собака — это игрушка.





Некоторые, живя в квартире, говорят, что они хотят завести кавказскую овчарку или любую другую собаку большого размера. Эти собаки требуют дрессировки, нагрузок, большого пространства. И это не про прогулки по парку возле дома. Всегда нужно оценивать свои условия жизни, свою силу, прежде, чем заводить собаку. Опять же кавказская овчарка чувствует свою мощь уже с 8 месяцев и ей не понравится, если хозяин окажется, ну скажем, слабым человеком (сформулирую помягче — прим. героини).

К нам люди приезжают, чтобы понять, что такое корги, потому что в интернете много пишут об этой породе и там мало точных фактов. А мы объясняем, рассказываем, показываем на примере наших питомцев.





Не стоит забывать, что уход за собакой — это еще и уход за ее внешним видом. Люди переодеваются каждый день, собака тоже меняет свою одежду, она линяет. Я своих собак вычесываю сама. Если человеку не хватает времени самому вычесывать питомца, для этого есть профессиональные груммеры, которые вычешут, помоют и сделают экспресс-линьку. Вообще корги — чистоплотные собаки, но приучать их к водным процедурам надо с детства, поэтому хотя бы раз в три месяца надо помыть собаку, и, конечно, после прогулки ежедневно вытирать лапки.





Профессия заводчика — очень тяжелый труд. Если кто-то хочет этим заниматься, надо сразу подумать, стоит ли это делать, потому что проблем бывает много. Лучше предварительно посоветоваться с опытным заводчиком. Иногда бывает, приобретают собаку для разведения, и только потом понимают, насколько это трудно.





С недобросовестными заводчиками я не общаюсь, но знаю, что бывают и такие. Все, с кем я общаюсь, носятся со своими питомцами, как с маленькими детьми. Если резюмировать, скажу так: в основном у нас люди ответственные, и они сначала думают, а потом только берут питомца. Спасибо людям, которые сознательно берут из приютов раненых животных, ухаживают за ними и оставляют потом себе друга, или находят животному новую, хорошую, ответственную семью.

У меня же сейчас план только один: чтобы у нашего особенного собачки Томми хорошо функционировали задние лапки и он бегал, как остальные. Я сейчас работаю над этим.