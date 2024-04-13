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Книги для того, чтобы находить общий язык с людьми
13.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Договориться — это не просто обсудить вопрос, как и найти общий язык — это не просто мило беседовать. Качественная коммуникация предполагает взаимовыгодный обмен информацией, знаниями, навыками, даже материальными ресурсами. В новой подборке от
«Ваш успех зависит от других людей»
На медицинском факультете Университета Южной Калифорнии в 1970 году провели эксперимент. Исследователи Дональд Нафтулин, Джон Уэр и Франк Доннелли решили проверить, как студенты оценивают своих преподавателей: по их поведению или качеству материала.
Студентам предложили прослушать лекцию на тему теории игр. Для этого был приглашен доктор
Параллельно в другой аудитории читал лекцию настоящий преподаватель-ученый, реальный эксперт в теме теории игр. Он вел лекцию в своей обычной манере. После двух лекций слушателям предложили заполнить анкету о выступающих.
Студентам очень понравился актер в роли профессора, а вот реальный ученый не вызвал эмоционального отклика. Эксперимент показал, как преподаватель вызывает бо´льший интерес своей личностью, чем содержанием лекции. Этот эксперимент сначала критиковали в кругу ученых, а спустя время стали дополнять его новыми аспектами.
Можно сколько угодно нести пользу людям, но если форма подачи, речь, даже положение тела не вызывают отклика у того, к кому обращаются, то шансы на успешную коммуникацию стремятся к нулю.
Конечно, не стоит быть «доктором Фоксом» и преподносить собеседникам непроверенную информацию, но точно стоит подумать, как можно быть убедительнее, увереннее и сделать свою речь ярче.
Ваш успех зависит от других людей. Звучит как будто несправедливо. Но люди всегда тянулись к тем, кто умеет общаться. Это человек, который умеет слушать и слышать, четко формулировать свои мысли, давать конструктивную обратную связь. Однако не все так просто. Во-первых, стать таким человеком — значит проделать титанический труд над собой, а во-вторых, это возобновляемый навык, который требует постоянных тренировок. Нельзя один раз стать хорошим оратором, и больше не готовиться к выступлениям, не репетировать, и ждать, что все будет стабильно прекрасно.
Известный афоризм Станислава Ежи Леца — «После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности» — подтверждает, что способность договариваться и общаться крайне актуальна в любое время. Предлагаем список книг, которые помогут развить и укрепить коммуникативные навыки.
Алексей Чунаков. «Психология делового общения. Как добиться результата»
Это
В ней нет инсайтов, но там содержится много базовых вещей, которые иногда исчезают из поля зрения. Например, подготовка к повседневной деловой беседе, к переговорам с зарубежными партнерами, выбор правильного расстояния к собеседнику, построение речи, правильное обращение за помощью. Конечно, предприниматели постарше более опытны и им не нужна теория об успешных коммуникациях, потому что на практике о бизнес-этикете они помнят. Но иногда можно вернуться к «классике» и посмотреть на известные вещи с точки зрения своего нового опыта. Такая рефлексия бывает полезной.
Марианна Стерлигова. «Если вас решили уволить или как не стать жертвой работодателя»
Есть в ней и описание ситуаций, о которых мало принято говорить в изданиях по саморазвитию, — об интригах. Вот один из примеров увольнения в крупном автомобильном холдинге: начальник отдела нанял разработчика, чтобы тот отодвинул в сторону действующего программиста, у которого было много неформальных связей в коллективе и он пользовался уважением среди коллег. Начальника такое положение дел не устраивало. И вот он нашел способ решения своей проблемы (именно своей, не компании). Бизнес всегда потеряет, если будет нанимать сотрудника на проект как «козла отпущения». Такое встречается, но об этом на страницах книг, мало говорят. А Марианна Стерлигова не стесняется.
Книга читается легко и быстро. Еще бы, в ней иногда описываются почти детективные истории увольнения, а это только подогревает интерес. Кроме того, в ней много кейсов, реальных диалогов и не очень приятной правды.
Эта книга не просто про формальные этапы приема на работу, увольнение, она еще и про коммуникации в команде, про влияние работы отделов друг на друга.«Парадокс и комизм, а может, и трагизм в том, что именно профессионал и эксперт — кандидат на увольнение, потому что его целеустремленность и работа подсвечивает работу других: цели, мотивы, некомпетентность». Автор размышляет, почему первый кандидат на увольнение — квалифицированный специалист, с множеством идей и активной позицией. А вот тот, у кого проблемы с хард- и софтскиллами, может долгие годы просиживать штаны в компании. Казалось бы, что это не логично. Может, и нелогично, зато удобно. И обо всем этом стоит говорить, предварительно продумав коммуникацию на всех уровнях.
Книга универсальная с точки зрения взаимодействия между людьми: как защищать свои границы и интересы, как правильно выстраивать диалог с человеком, которого нужно уволить, как не дать интриганам навредить компании.
Игорь Кузнецов. «100 самых эффективных приемов убеждения собеседника»
Эта
В книге описаны коммуникативные жесты — те, которые заменяют речь: кластер «раскрытых рук», потери интереса, отрицания, эмоционального напряжения. Даже если мы говорим, что не испытываем напряжения, тело нас может выдать.
Чтобы не происходило такой рассинхронизации, нужно готовиться к переговорам и следить не только за формулировками. Книга Кузнецова — структурное, полезное, практически применимое издание. В ней есть все, чтобы быть эффективным участником диалога. Книга нужна всем, кто активно общается. Согласитесь, искусство small talk не такой уж и простой навык, и чтобы преуспеть, надо уметь им пользоваться. Об этом тоже автор дает детальные советы.
Сергей Русаков. «Гашение конфликта методом троекратной остановки. Как дать отпор и решить проблему в переговорах? Эффективная методика для освоения и внедрения в практику»
Примеры в книге немного устаревшие. Например, описывается ситуация, когда сотрудник использует рабочий компьютер для просмотра путевок. Руководитель делает замечание по поводу нарушения дисциплины. Да, зумеры вышли из чата. Но эту книгу можно адаптировать под современные условия и использовать как базу.
Часть книги посвящена «тренировкам». Описывается гипотетическая ситуация, затем дается задание: как должен поступить человек в конфликтной ситуации, то есть с ее помощью можно подготовиться к конфликту, насколько это возможно.
Скорее всего, каждый сталкивался с конфликтами на работе, но не всегда есть возможность их конструктивно решить: по разным причинам — вплоть до того, что ваш оппонент может быть чересчур агрессивным. А вот как это сделать правильно, поэтапно, рассказывает Сергей Русаков. Например, он предлагает тренажер освоения метода гашения конфликта, который состоит из четырех стадий:
Солоник Логик. «Влияние. Методы убеждения людей»
По формату
Да, книга состоит из коротких высказываний, но от этого не становится менее ценной.
«Манипуляторы любят сначала наговорить гадостей, а потом прикидываться добренькими и хорошенькими. По сути, это реализация принципа „на обиженных воду возят“. Человек, убегая от плохого, старается подсознательно вести себя так, чтобы манипулятор был хорошим и добрым».
Книгу можно читать в любом порядке, в любое время, а самые удачные и тонкие, на ваш взгляд, наблюдения можно использовать в подписях постов в Instagram. Вот их подписчики точно оценят.
Формат для этой цели выбран удачно. Иногда, чтобы люди больше услышали и поняли, не обязательно быть многословным. И это в разы увеличивает шанс на взаимопонимание.
Тамара Воротынцева. «Устраняй конфликты! Переписка с клиентом по-человечески. Четвертый принцип»
Максимально полезная
В книге подробно описаны примеры ответов на многие случаи: и когда просят скидку, а ее предоставить невозможно, и когда произошли ошибки в документах или финансовых расчетах.
Возможно, в этих письмах не стоит прямо все копировать и использовать, но они точно будут полезны в качестве примеров. Нет лишних теорий и назидательности. Книга читается легко и точно будет полезна для тех, у кого в почте 1000+ входящих.
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Договориться - это не просто обсудить вопрос, как и найти общий язык - это не просто мило беседовать. Качественная коммуникация предполагает взаимовыгодный обмен...
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