Книги для того, чтобы находить общий язык с людьми

Источник материала: ProBusiness

Договориться — это не просто обсудить вопрос, как и найти общий язык — это не просто мило беседовать. Качественная коммуникация предполагает взаимовыгодный обмен информацией, знаниями, навыками, даже материальными ресурсами. В новой подборке от МТС «Книги с Литрес» рассказываем об изданиях, которые помогут находить общий язык с людьми, решать конфликты, договариваться в личном общении и в деловой переписке.

«Ваш успех зависит от других людей»

На медицинском факультете Университета Южной Калифорнии в 1970 году провели эксперимент. Исследователи Дональд Нафтулин, Джон Уэр и Франк Доннелли решили проверить, как студенты оценивают своих преподавателей: по их поведению или качеству материала.

Студентам предложили прослушать лекцию на тему теории игр. Для этого был приглашен доктор Майрон Фокс . На самом деле за ним скрывался актер Майкл Фокс, который прочитал одну статью за день до лекции. Он должен был произвести впечатление своими знаниями, употребить как можно больше сложных терминов и заставить студентов внимательно его слушать. При этом в речи «доктора» не было ни логики, ни достоверных фактов, ни научных открытий. Выступающий был харизматичным, много шутил, в общем, создал приятную атмосферу во время лекции.



Источник: Forbes.ru.

Параллельно в другой аудитории читал лекцию настоящий преподаватель-ученый, реальный эксперт в теме теории игр. Он вел лекцию в своей обычной манере. После двух лекций слушателям предложили заполнить анкету о выступающих.

Студентам очень понравился актер в роли профессора, а вот реальный ученый не вызвал эмоционального отклика. Эксперимент показал, как преподаватель вызывает бо´льший интерес своей личностью, чем содержанием лекции. Этот эксперимент сначала критиковали в кругу ученых, а спустя время стали дополнять его новыми аспектами.

Можно сколько угодно нести пользу людям, но если форма подачи, речь, даже положение тела не вызывают отклика у того, к кому обращаются, то шансы на успешную коммуникацию стремятся к нулю.

Конечно, не стоит быть «доктором Фоксом» и преподносить собеседникам непроверенную информацию, но точно стоит подумать, как можно быть убедительнее, увереннее и сделать свою речь ярче.

Ваш успех зависит от других людей. Звучит как будто несправедливо. Но люди всегда тянулись к тем, кто умеет общаться. Это человек, который умеет слушать и слышать, четко формулировать свои мысли, давать конструктивную обратную связь. Однако не все так просто. Во-первых, стать таким человеком — значит проделать титанический труд над собой, а во-вторых, это возобновляемый навык, который требует постоянных тренировок. Нельзя один раз стать хорошим оратором, и больше не готовиться к выступлениям, не репетировать, и ждать, что все будет стабильно прекрасно.

Известный афоризм Станислава Ежи Леца — «После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности» — подтверждает, что способность договариваться и общаться крайне актуальна в любое время. Предлагаем список книг, которые помогут развить и укрепить коммуникативные навыки.

Алексей Чунаков. «Психология делового общения. Как добиться результата»

Это учебное пособие . Так автор сам описывает свою книгу. Пособие будет интересно для тех предпринимателей, которые не видят в книгах по саморазвитию никакой пользы и посмеиваются над бизнес-литературой. Она актуальна для более старшего поколения и по стилистике, и по содержанию.



Источник: litres.ru.

В ней нет инсайтов, но там содержится много базовых вещей, которые иногда исчезают из поля зрения. Например, подготовка к повседневной деловой беседе, к переговорам с зарубежными партнерами, выбор правильного расстояния к собеседнику, построение речи, правильное обращение за помощью. Конечно, предприниматели постарше более опытны и им не нужна теория об успешных коммуникациях, потому что на практике о бизнес-этикете они помнят. Но иногда можно вернуться к «классике» и посмотреть на известные вещи с точки зрения своего нового опыта. Такая рефлексия бывает полезной.

Марианна Стерлигова. «Если вас решили уволить или как не стать жертвой работодателя»

Книга с самым необычным названием в этом списке. Она может быть интересна собственникам, сотрудникам hr-отдела, т.е. всем тем, кто занимается наймом людей в команду и увольнением. А это тоже навыки коммуникации и умение давать обратную связь. В книге много примеров, местами стереотипных, но и от них в жизни никуда не деться.

Есть в ней и описание ситуаций, о которых мало принято говорить в изданиях по саморазвитию, — об интригах. Вот один из примеров увольнения в крупном автомобильном холдинге: начальник отдела нанял разработчика, чтобы тот отодвинул в сторону действующего программиста, у которого было много неформальных связей в коллективе и он пользовался уважением среди коллег. Начальника такое положение дел не устраивало. И вот он нашел способ решения своей проблемы (именно своей, не компании). Бизнес всегда потеряет, если будет нанимать сотрудника на проект как «козла отпущения». Такое встречается, но об этом на страницах книг, мало говорят. А Марианна Стерлигова не стесняется.



Источник: litres.ru.

Книга читается легко и быстро. Еще бы, в ней иногда описываются почти детективные истории увольнения, а это только подогревает интерес. Кроме того, в ней много кейсов, реальных диалогов и не очень приятной правды.

Эта книга не просто про формальные этапы приема на работу, увольнение, она еще и про коммуникации в команде, про влияние работы отделов друг на друга. «Парадокс и комизм, а может, и трагизм в том, что именно профессионал и эксперт — кандидат на увольнение, потому что его целеустремленность и работа подсвечивает работу других: цели, мотивы, некомпетентность». Автор размышляет, почему первый кандидат на увольнение — квалифицированный специалист, с множеством идей и активной позицией. А вот тот, у кого проблемы с хард- и софтскиллами, может долгие годы просиживать штаны в компании. Казалось бы, что это не логично. Может, и нелогично, зато удобно. И обо всем этом стоит говорить, предварительно продумав коммуникацию на всех уровнях.

Книга универсальная с точки зрения взаимодействия между людьми: как защищать свои границы и интересы, как правильно выстраивать диалог с человеком, которого нужно уволить, как не дать интриганам навредить компании.

Игорь Кузнецов. «100 самых эффективных приемов убеждения собеседника»

Эта книга — концентрат полезной теории и практики. Она будет интересна всем, кто хочет вести конструктивные и результативные коммуникации, без манипуляций, претензий, основанных лишь на оценках. На совещаниях часто обсуждают не конструктивные предложения, а мнения и суждения. Автор дает все необходимые инструменты, чтобы этого избежать. Он размышляет о причинах плохой коммуникации: стереотипы, предвзятые представления, отсутствие внимания и интереса собеседника, пренебрежение фактами, ошибки в построении высказываний. Кузнецов описывает неверный выбор тактики и стратегии общения: монологическое-диалогическое, ролевое-личностное, открытое-закрытое. Например, обсуждая рабочие моменты, важно не переходить на особенности личности, а вести диалог лишь в рамках профессиональных ролей. Казалось бы, очевидная вещь, но этичные, корректные и предметные коммуникации пока еще доступны не всем.

В книге описаны коммуникативные жесты — те, которые заменяют речь: кластер «раскрытых рук», потери интереса, отрицания, эмоционального напряжения. Даже если мы говорим, что не испытываем напряжения, тело нас может выдать.



Источник: litres.ru.

Чтобы не происходило такой рассинхронизации, нужно готовиться к переговорам и следить не только за формулировками. Книга Кузнецова — структурное, полезное, практически применимое издание. В ней есть все, чтобы быть эффективным участником диалога. Книга нужна всем, кто активно общается. Согласитесь, искусство small talk не такой уж и простой навык, и чтобы преуспеть, надо уметь им пользоваться. Об этом тоже автор дает детальные советы.

Сергей Русаков. «Гашение конфликта методом троекратной остановки. Как дать отпор и решить проблему в переговорах? Эффективная методика для освоения и внедрения в практику»

Книгу нельзя назвать легкой. Она читается медленно, иногда приходится перечитывать некоторые эпизоды. Это издание про те конфликты, где участники повышают свой голос, используют манипуляции, угрожают. Она про открытую конфронтацию, не про идейные споры или скрытую токсичность.

Примеры в книге немного устаревшие. Например, описывается ситуация, когда сотрудник использует рабочий компьютер для просмотра путевок. Руководитель делает замечание по поводу нарушения дисциплины. Да, зумеры вышли из чата. Но эту книгу можно адаптировать под современные условия и использовать как базу.

Часть книги посвящена «тренировкам». Описывается гипотетическая ситуация, затем дается задание: как должен поступить человек в конфликтной ситуации, то есть с ее помощью можно подготовиться к конфликту, насколько это возможно.



Источник: litres.ru.

Скорее всего, каждый сталкивался с конфликтами на работе, но не всегда есть возможность их конструктивно решить: по разным причинам — вплоть до того, что ваш оппонент может быть чересчур агрессивным. А вот как это сделать правильно, поэтапно, рассказывает Сергей Русаков. Например, он предлагает тренажер освоения метода гашения конфликта, который состоит из четырех стадий:

Останавливающая команда — это на случай чрезвычайных ситуаций (большинству людей все-таки останавливаюищая команда, хочется верить, не нужна).

Ролевая пара (начальник-подчиненный, руководитель-сотрудник, коллега-коллега) — выбор модели поведения для каждого участника диалога.

Иной сценарий — нетипичная ситуация, детальное ее обсуждение.

Переход к переговорам — анализ целей каждого из участников диалога.

Солоник Логик. «Влияние. Методы убеждения людей»

По формату книга вообще не бизнес-литература. В ней нет инструкций, историй, рекомендаций. Это сборник афоризмов на тему коммуникаций, переговоров и другого рода взаимодействия между людьми.

Да, книга состоит из коротких высказываний, но от этого не становится менее ценной.

«Манипуляторы любят сначала наговорить гадостей, а потом прикидываться добренькими и хорошенькими. По сути, это реализация принципа „на обиженных воду возят“. Человек, убегая от плохого, старается подсознательно вести себя так, чтобы манипулятор был хорошим и добрым».



Источник: litres.ru.

Книгу можно читать в любом порядке, в любое время, а самые удачные и тонкие, на ваш взгляд, наблюдения можно использовать в подписях постов в Instagram. Вот их подписчики точно оценят.

Формат для этой цели выбран удачно. Иногда, чтобы люди больше услышали и поняли, не обязательно быть многословным. И это в разы увеличивает шанс на взаимопонимание.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу. Особенностью сервиса является возможность чтения книг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать подписку «Книги с Литрес, Стандарт» одним из способов: Набрать USSD *335#

Отправить SMS на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a»

Зайти в приложение «Мой МТС» в раздел «Услуги» Далее абонент может перейти по SMS в личный кабинет сайта www.litres.ru или установить приложение Литрес для устройств iOS и Android . Для новых абонентов действует бесплатный период на 7 дней. После него наступает посуточная оплата — 0,30 рубля в день. Интернет-трафик на сайте или в приложении при пользовании сервисом не тарифицируется.

Тамара Воротынцева. «Устраняй конфликты! Переписка с клиентом по-человечески. Четвертый принцип»

Максимально полезная книга для всех, кто ведет переписку с клиентами по электронной почте. Автор на примере писем разбирает ошибки, подсвечивает удачные решения и формулировки. Даже если что-то пошло не по плану, стоит признать ошибку и предложить возможные варианты решения. Не надо использовать обвиняющие или наоборот оправдательные формулировки, они обычно не помогают решить проблему.



Источник: litres.ru.

В книге подробно описаны примеры ответов на многие случаи: и когда просят скидку, а ее предоставить невозможно, и когда произошли ошибки в документах или финансовых расчетах.

Возможно, в этих письмах не стоит прямо все копировать и использовать, но они точно будут полезны в качестве примеров. Нет лишних теорий и назидательности. Книга читается легко и точно будет полезна для тех, у кого в почте 1000+ входящих.