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Итоги заседания СМИД стран СНГ подвели в Минске
13.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ провели заседание в Минске, впервые в этом году. Насущные вопросы обсудили в узком и широком составах и подписали пакет документов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Здесь собрались почти все министры иностранных дел стран Содружества. Только от Армении – заместитель главы внешнеполитического ведомства. Тем для обсуждения у партнеров по СНГ с момента прошлой встречи накопилось достаточно. Современные реалии стимулируют укрепление интеграции.
Акцент на совместное противостояние терроризму. Министры отметили: нужно усилить обмен информацией. При этом уровень консолидации в этом направлении уже высок. Заседание в узком составе начали с минуты молчания в память о погибших во время трагедии в Подмосковье.
В Минске приняли и совместное заявление об обеспечении безопасных условий работы журналистов. Права сотрудников СМИ будут охраняться на пространстве Содружества.
Главы МИД стран СНГ выбрали спортивную столицу Содружества в 2025 году. Ею станет азербайджанский город Гянджа. Учредили и единую юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной.
Сейчас страны готовятся к заседанию Совета глав правительств СНГ. Формируют повестку встречи. Она пройдет в мае. Премьер-министров встретит Ашхабад.
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Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ провели заседание в Минске, впервые в этом году.
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