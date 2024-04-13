Итоги заседания СМИД стран СНГ подвели в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ провели заседание в Минске, впервые в этом году. Насущные вопросы обсудили в узком и широком составах и подписали пакет документов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Здесь собрались почти все министры иностранных дел стран Содружества. Только от Армении – заместитель главы внешнеполитического ведомства. Тем для обсуждения у партнеров по СНГ с момента прошлой встречи накопилось достаточно. Современные реалии стимулируют укрепление интеграции.

Акцент на совместное противостояние терроризму. Министры отметили: нужно усилить обмен информацией. При этом уровень консолидации в этом направлении уже высок. Заседание в узком составе начали с минуты молчания в память о погибших во время трагедии в Подмосковье.

«Большое внимание уделили взаимодействию в сфере безопасности на пространстве СНГ и в более широком плане на Евразийском континенте, включая совместную борьбу с терроризмом, другими угрозами и вызовами. В этом контексте мы рассмотрели отдельные аспекты сотрудничества, в том числе в области миграции. Все наши коллеги подтвердили в ходе своих своих выступлений солидарность с Россией, с ее народом перед лицом угрозы терроризма», – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В Минске приняли и совместное заявление об обеспечении безопасных условий работы журналистов. Права сотрудников СМИ будут охраняться на пространстве Содружества.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша деятельность освещалась и освещалась объективно. Мы сегодня в ходе обсуждения этой темы как раз обращали внимание, как нарушают свободу деятельности средств массовой информации на Западе. Те ограничения, которые вводятся для многих информационных агентств, телекомпаний Российской Федерации, Республики Беларусь, конечно, не вписываются в нормы демократического поведения», – отметил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Главы МИД стран СНГ выбрали спортивную столицу Содружества в 2025 году. Ею станет азербайджанский город Гянджа. Учредили и единую юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной.

Сейчас страны готовятся к заседанию Совета глав правительств СНГ. Формируют повестку встречи. Она пройдет в мае. Премьер-министров встретит Ашхабад.