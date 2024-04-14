Источник материала: ProBusiness





Решение проблем с кадрами, нюансы китайского ретейлинга и стартап с тележками. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

21 марта 2024 года на заключительном заседании десятой сессии Палаты представителей во втором чтении был принят проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». До этого его активно обсуждали и планировали принять год назад, чтобы с 1 июля 2023-го поменять для ИП правила игры. Потом «час Х» сдвинулся на 1 октября, но так и не наступил. Широких обсуждений законопроекта больше не было и у многих возникла мысль, что про него забыли, отложили и т.д. Теперь закон почти готов. Остались одобрение Совета Республики, подпись Президента, а потом новый перечень видов деятельности с 1 июля и новые правила работы малого бизнеса с 1 октября 2024 года. Специально для «Про бизнес» юрист Илья Латышев проанализировал законопроект и рассказал о нюансах для бизнеса.

Узнали, чем отличаются китайские торговые центры от белорусских. Подходы, применяемые в китайском ретейле, необычны для белорусских девелоперов и ретейлеров, а потому могут быть им интересны. Тут полный обзор от экспертов.

Полезное для бизнеса

«Думаю, любому руководителю знакомо желание стать успешным лидером и мотивировать сотрудников на достижение целей компании, но мало кто знает, как этого добиться», — говорит основатель онлайн-школы Strong Manager Юлия Старостина. Эксперт с 20-летним опытом обучения топ-менеджеров поделилась с «Про бизнес» шагами и стратегиями , которые помогут превратить человека из обычного руководителя во вдохновляющего лидера, способного эффективно руководить командой и достигать высоких результатов.

Около 70% белорусских работодателей ощутили дефицит кадров в 2023 году и 75% считают, что эта проблема остается актуальной и в 2024 году. Найти и удержать сотрудника становится задачей со звездочкой, в т.ч. для многих белорусских бизнесов. Затраты на ФОТ растут. Темпы роста зарплат опережает повышение производительности труда. Тем не менее организации продолжают тратить деньги в попытках закрыть вакансии и привлечь новых сотрудников… а проблема все никак не решается. Потому что на рынке просто нет достаточного для всех работодателей количества людей. Поговорили с директором компании «БиоСофтТрейд» Дмитрием Цукаревым о том, какие существуют варианты решения данной проблемы.

Поставку товаров уже произвели, а деньги нужно ждать 30+ дней — знакомая ситуация? Многие производители и поставщики сталкиваются с проблемной задолженностью со стороны покупателей. А ведь именно своевременные расчеты позволяют вливать средства в оборот компании и продолжать эффективно работать. Что же делать? Можно избежать просрочек платежей, используя факторинг. О том, что это за инструмент и как заинтересовать в его использовании обе стороны сделки, рассказываем в вопросах и ответах .

Собрали для вас книги , которые помогут стать толковым собеседником.

Истории бизнеса

Почти два месяца назад «Про бизнес» опубликовал интервью с основателем группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктором Ромуком. В этой статье бизнесмен ответил на самые волнующие вопросы о закрытии магазинов, развитии бизнеса и планах. С того момента произошло много позитивных изменений. О некоторых стоит рассказать уже сейчас — делимся новостями .

Глеб Бродко однажды возвращался из магазина с тяжелыми пакетами и подумал: «Было бы круто, чтобы людям не нужно было таскать тяжести, а можно было взять тележку возле магазина и дойти вместе с ней до дома». Так появилась идея нестандартного бизнеса. Фаундер стартапа CartON рассказал о том, как можно в 19 лет начать строить компанию с потенциалом выручки в $ 1,5 млн в месяц на шеринге удобных тележек для продуктов.

6 лет назад мы впервые написали историю Евгения Шатохина и бренда Cosmico. С тех пор выходило несколько материалов — про то, как стать дистрибьютором косметического бренда, и как идея запуска магазина косметики привела к открытию экосалона красоты в 2018 году. Сегодня у компании уже 120 сотрудников, учебный центр для парикмахеров и барберов, а также дистрибьюторский бизнес уходовой косметики с несколькими тысячами SKU. Кроме этого, под брендом «Cosmico» в Минске открыты 5 экосалонов красоты. Евгений Шатохин поделился с «Про бизнес» нюансами, которые будет полезно учитывать всем, кто решит открыть свой салон (или мечтает о целой сети).

«Ой, что за чудо» — чаще всего именно эту фразу слышат владельцы корги. Это порода, похоже, пользуется популярностью среди всех людей, даже тех, кто не очень любит животных. «Про бизнес» отправился в питомник «Лесные Эльфы» к Надежде и Олегу Редченко, чтобы узнать, как организовать питомник и сделать уход за корги делом своей жизни.

Необычное для бизнеса