Белый верблюжонок родился в агроусадьбе под Минском и стал звездой соцсетей

Анастасия Чернявская теперь умеет принимать роды у верблюда. Малыш родился слабым, сам не вставал на ноги. У мамы Шиши материнский инстинкт появился не сразу. Вот и пришлось дежурить в вольере.

«Мы делали массаж ему, мы его высушивали и поднимали на ноги, держали ему головку, помогали ему встать. Ножки эти длинные, они запутывались, он никак не мог сначала стоять, было страшно. Мы учили его, и когда он встал на ножки, мы увидели первые шаги, обрадовались и решили его знакомить с мамой», – рассказала Анастасия Чернявская.

Верблюжонок уже стал звездой социальных сетей. Все благодаря необычному для этого животного белому цвету. В мире таких немного. А в Беларуси он вообще единственный. Сейчас в интернете развернулся спор по поводу будущего имени верблюжонка. Хозяева решили: оно должно быть белорусским.

«Не знаю, как связать эту кличку с Беларусью. Маме нравится кличка Белаз, еще там несколько вариантов она подобрала. Там много тысяч, может быть, несколько сотен тысяч комментариев», – поделилась дочь хозяйки агроусадьбы Полина Каминская.

Полина Гулевич тоже увидела верблюжонка в социальных сетях. Комментарии под видео не писала, а сразу решила стать волонтером в агроусадьбе. Теперь помогает с уходом.

«У самой двое собак, коты и так далее. Люблю животных и решила помогать. Почему нет? Есть выходной день, вместо того, чтобы пролеживать на диване, я помогаю и получаю от этого огромное удовольствие», – пояснила Полина Гулевич.

Увидеть верблюжонка и его маму может любой. К животным здесь устраивают экскурсии. В агроусадьбе также живут лошади, коровы, козы, птицы.

Бактрианы, то есть двугорбые верблюды, вырастают достаточно крупными. Вес самца может достигать 700 килограммов.