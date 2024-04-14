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Белый верблюжонок родился в агроусадьбе под Минском и стал звездой соцсетей
14.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На агроусадьбе под Минском родился верблюжонок. Его шерсть белого цвета, а это большая редкость. Видеоролики с питомцем уже набрали в соцсетях миллионы просмотров. В комментариях спорят, как лучше назвать малыша. Мама-верблюдица Шиша тоже успела стать местной знаменитостью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Маленький верблюд прячется за маму и пока боится людей. Ему около двух недель. За это время он уже вырос в два раза – с 40 до 80 килограммов.
Анастасия Чернявская теперь умеет принимать роды у верблюда. Малыш родился слабым, сам не вставал на ноги. У мамы Шиши материнский инстинкт появился не сразу. Вот и пришлось дежурить в вольере.
«Мы делали массаж ему, мы его высушивали и поднимали на ноги, держали ему головку, помогали ему встать. Ножки эти длинные, они запутывались, он никак не мог сначала стоять, было страшно. Мы учили его, и когда он встал на ножки, мы увидели первые шаги, обрадовались и решили его знакомить с мамой», – рассказала Анастасия Чернявская.
Верблюжонок уже стал звездой социальных сетей. Все благодаря необычному для этого животного белому цвету. В мире таких немного. А в Беларуси он вообще единственный. Сейчас в интернете развернулся спор по поводу будущего имени верблюжонка. Хозяева решили: оно должно быть белорусским.
Полина Гулевич тоже увидела верблюжонка в социальных сетях. Комментарии под видео не писала, а сразу решила стать волонтером в агроусадьбе. Теперь помогает с уходом.
«У самой двое собак, коты и так далее. Люблю животных и решила помогать. Почему нет? Есть выходной день, вместо того, чтобы пролеживать на диване, я помогаю и получаю от этого огромное удовольствие», – пояснила Полина Гулевич.
Увидеть верблюжонка и его маму может любой. К животным здесь устраивают экскурсии. В агроусадьбе также живут лошади, коровы, козы, птицы.
Бактрианы, то есть двугорбые верблюды, вырастают достаточно крупными. Вес самца может достигать 700 килограммов.
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Увидеть верблюжонка и его маму может любой. К животным здесь устраивают экскурсии. В агроусадьбе также живут лошади, коровы, козы, птицы.
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