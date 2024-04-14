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Белый верблюжонок родился в агроусадьбе под Минском и стал звездой соцсетей

14.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белый верблюжонок родился в агроусадьбе под Минском и стал звездой соцсетей
 Фото: МТРК «Мир»

На агроусадьбе под Минском родился верблюжонок. Его шерсть белого цвета, а это большая редкость. Видеоролики с питомцем уже набрали в соцсетях миллионы просмотров. В комментариях спорят, как лучше назвать малыша. Мама-верблюдица Шиша тоже успела стать местной знаменитостью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Маленький верблюд прячется за маму и пока боится людей. Ему около двух недель. За это время он уже вырос в два раза – с 40 до 80 килограммов.

«Малыш пока ест только молочко мамы и сено с семи дней. Больше никаких прикормов пока ему нельзя давать. Но, я думаю, что сушки ему, конечно же, через молоко мамы дойдут», – отметила хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская, подкармливая маму-верблюда сушками.

Анастасия Чернявская теперь умеет принимать роды у верблюда. Малыш родился слабым, сам не вставал на ноги. У мамы Шиши материнский инстинкт появился не сразу. Вот и пришлось дежурить в вольере.

«Мы делали массаж ему, мы его высушивали и поднимали на ноги, держали ему головку, помогали ему встать. Ножки эти длинные, они запутывались, он никак не мог сначала стоять, было страшно. Мы учили его, и когда он встал на ножки, мы увидели первые шаги, обрадовались и решили его знакомить с мамой», – рассказала Анастасия Чернявская.

Верблюжонок уже стал звездой социальных сетей. Все благодаря необычному для этого животного белому цвету. В мире таких немного. А в Беларуси он вообще единственный. Сейчас в интернете развернулся спор по поводу будущего имени верблюжонка. Хозяева решили: оно должно быть белорусским.

«Не знаю, как связать эту кличку с Беларусью. Маме нравится кличка Белаз, еще там несколько вариантов она подобрала. Там много тысяч, может быть, несколько сотен тысяч комментариев», – поделилась дочь хозяйки агроусадьбы Полина Каминская.

Полина Гулевич тоже увидела верблюжонка в социальных сетях. Комментарии под видео не писала, а сразу решила стать волонтером в агроусадьбе. Теперь помогает с уходом.

«У самой двое собак, коты и так далее. Люблю животных и решила помогать. Почему нет? Есть выходной день, вместо того, чтобы пролеживать на диване, я помогаю и получаю от этого огромное удовольствие», – пояснила Полина Гулевич.

Увидеть верблюжонка и его маму может любой. К животным здесь устраивают экскурсии. В агроусадьбе также живут лошади, коровы, козы, птицы.

Бактрианы, то есть двугорбые верблюды, вырастают достаточно крупными. Вес самца может достигать 700 килограммов.



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Увидеть верблюжонка и его маму может любой. К животным здесь устраивают экскурсии. В агроусадьбе также живут лошади, коровы, козы, птицы.
 
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