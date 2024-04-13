Команда президента Беларуси победила в Республиканской хоккейной лиге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда президента Беларуси стала чемпионом Республиканской хоккейной лиги среди любительских команд и в 15-й раз завоевала кубок, передает «МИР 24».

Награда досталась в поединке со сборной Минской области. Он запомнился обилием заброшенных шайб. Итоговый счет – 10:8. В перерыве матча тренеры еще раз подбодрили хоккеистов президентской команды.

«Мы просто напомнили нашим хоккеистам и друг другу, что это такое, когда ты надеваешь хоккейную майку команды президента и с какой ответственностью ты выходишь на лед. Мы выходим на каждый матч побеждать. В команде рядом с Первым мы можем быть только первыми», – отметил главный тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков.

«Упорная борьба. Я думаю, был зрелищный хоккей. Он понравился болельщикам. Такое ощущение, что они с каждым разом реагируют все громче и громче. Кажется, громче нельзя, но каждый раз приятно удивляют, шумят, гонят вперед», – подчеркнул нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек.

По итогам игры Минская область заняла второе место турнира. Бронзовым призером стала команда Гродненской области.