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Команда президента Беларуси победила в Республиканской хоккейной лиге
13.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Команда президента Беларуси стала чемпионом Республиканской хоккейной лиги среди любительских команд и в 15-й раз завоевала кубок, передает «МИР 24».
Награда досталась в поединке со сборной Минской области. Он запомнился обилием заброшенных шайб. Итоговый счет – 10:8. В перерыве матча тренеры еще раз подбодрили хоккеистов президентской команды.
«Упорная борьба. Я думаю, был зрелищный хоккей. Он понравился болельщикам. Такое ощущение, что они с каждым разом реагируют все громче и громче. Кажется, громче нельзя, но каждый раз приятно удивляют, шумят, гонят вперед», – подчеркнул нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек.
По итогам игры Минская область заняла второе место турнира. Бронзовым призером стала команда Гродненской области.
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Награда досталась в поединке со сборной Минской области, счет – 10:8.
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