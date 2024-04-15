Элит Эстейт и Тинькофф заключили крупную сделку на рынке офисной недвижимости

Источник материала: ProBusiness

Одна из ведущих российских IT компаний Тинькофф заключила с Элит Эстейт крупную сделку на рынке офисной недвижимости, в бизнес-центре на пр. Независимости, 32А для открытия центра разработки. Площадь арендуемых офисов составила более 10 000 м2.





В минском центре разработки Тинькофф, где будут работать IT-сотрудники, отметили, что при подборе локации для флагманского офиса перед командой стояли непростые задачи: офис должен находиться в центре города, соответствовать внутренним стандартам и нормам компании, привлекать и вдохновлять талантливых IT-специалистов на достижение высоких результатов и создавать максимально комфортные условия для реализации новых проектов.

В результате тщательного анализа рынка коммерческой недвижимости однозначный выбор был сделан в пользу одной из самых престижных, успешных и имиджевых бизнес-площадок в г. Минске.

Екатерина Мисько, руководитель компании Элит Эстейт, являющейся собственником Комплекса, прокомментировала: «Выбор по открытию флагманского офиса такой успешной и прогрессирующей компании как Тинькофф, несомненно, подтверждает высокий статус нашей бизнес-площадки. Мы всегда ставили перед собой цель создать в центре города точку притяжения бизнес-активности. По фактическому заполнению комплекса за такой короткий промежуток времени мы понимаем, что движемся в правильном направлении, благодарим всех наших партнеров за доверие и делаем все необходимое для подтверждения уровня и статуса нашего комплекса. Локация, медийность, архитектурные решения, инженерное и инфраструктурное наполнение Комплекса привлекает не только новых партнеров, но и формирует трафик среди гостей и жителей города».

Бизнес-площадка включают в себя четыре отдельных строения общей площадью 70 тыс. м.кв. В 2023 году комплекс уже получил следующие награды: победитель в номинации «ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ» BEST OFFICE AWARDS 2023, победитель в номинации «Объект года делового назначения» в республиканском конкурсе «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОБЪЕКТ ГОДА-2023».

Новый IT-хаб Тинькофф рассчитан на 900 человек, переезд сотрудников из текущего офиса стартует осенью 2024 года. На данном этапе в здании проходят отделочные работы.

С учетом работы сотрудников Тинькофф в плотной связке с командами из других городов, новый IT-флагман Тинькофф станет местом для проведения командных встреч, объединяя не только всех участников IT-хаба Тинькофф, но и местного IT-сообщества: будут проходить IT-мероприятия в формате митапов и соревнований, на которые смогут прийти специалисты из других IT-компаний.







