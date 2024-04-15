Слезы синеокой. На орбите – Союзное государство

«Отчаянно ворваться прямо в снежную зарю» у Владимира Путина не получается ввиду занятости, поэтому семья оленевода подарила президенту самку северного оленя . Сейчас подарок едет в Москву.

А в сентябре внук Енксе Пяку поедет на Байконур. Мальчик мечтает увидеть запуск ракеты. Космонавт Олег Новицкий разговор слышал и тут же пригласил. Он сам только неделю назад вернулся с МКС. Летал туда вместе с Мариной Василевской.

«Для меня большое счастье стать первым белорусским космонавтом в суверенной Беларуси», – заявила Марина Василевская.

Девушка две недели провела на орбите. Для нее это был первый полет. Им Марина Василевская вписала себя в историю. Она теперь Герой Беларуси. На церемонии награждения Василевская не сдержала слез.



Отправить белорусского космонавта на МКС – идея Александра Лукашенко.

«Я вам очень благодарен за этот полет. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы тогда вы не дали отмашку и не согласились, не было бы этого полета. Первая девушка-космонавтка, космонавт независимой Беларуси. И наш Олег, он же родился под Минском. Мама его живет там, недавно встречались», – рассказал Лукашенко.

Российский космонавт с белорусскими корнями Олег Новицкий. Он был командиром экипажа, в составе которого Марина Василевская отправилась на орбиту. Слетали успешно, но не без помех. Ракета унесла их к звездам лишь со второй попытки.



«Дались вы нам, особенно мне, очень нелегко, особенно, когда не стартанула сразу ракета. У меня все упало, я уже думал... Беда. Нет, молодцы, электроника. Говорят, что не умеют. Все у нас нормально здесь, все сработало», – отметил белорусский лидер.

Сейчас ученые двух стран собирают телескоп. В Беларуси создают аппарат высокого разрешения, в России – платформу для него. С ним можно будет разглядеть из космоса предметы на Земле размером 35 сантиметров. На орбиту через два года полетят спутники малых размеров. Весом до 10 килограммов. Они легче и дешевле предшественников. «Эти малые аппараты предназначены для мониторинга околоземного пространства», – пояснил директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой.



Ученым было важно узнать, как микроорганизмы поведут себя в условиях невесомости. Этот эксперимент Василевская проводила на МКС. А уже совсем скоро космонавты будут вести свои наблюдения с Российской орбитальной станции. Ее первый модуль готовятся запустить через три года.