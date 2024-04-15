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Слезы синеокой. На орбите – Союзное государство
15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На берегу Сырдарьи находится главный космический город мира – Байконур. Отсюда 63 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе поздравляли космонавтов с профессиональным праздником и инспектировали достижения космического хозяйства, рассказывает корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.
В День космонавтики – сюрприз вселенского масштаба.
«Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов», – поздравил семью Пяка Путин.
«Приглашаю вас в тундру, покатаем вас на трех белых оленях», – пригласил тогда оленевод президента.
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А в сентябре внук Енксе Пяку поедет на Байконур. Мальчик мечтает увидеть запуск ракеты. Космонавт Олег Новицкий разговор слышал и тут же пригласил. Он сам только неделю назад вернулся с МКС. Летал туда вместе с Мариной Василевской.
Девушка две недели провела на орбите. Для нее это был первый полет. Им Марина Василевская вписала себя в историю. Она теперь Герой Беларуси. На церемонии награждения Василевская не сдержала слез.
Российский космонавт с белорусскими корнями Олег Новицкий. Он был командиром экипажа, в составе которого Марина Василевская отправилась на орбиту. Слетали успешно, но не без помех. Ракета унесла их к звездам лишь со второй попытки.
Сейчас ученые двух стран собирают телескоп. В Беларуси создают аппарат высокого разрешения, в России – платформу для него. С ним можно будет разглядеть из космоса предметы на Земле размером 35 сантиметров. На орбиту через два года полетят спутники малых размеров. Весом до 10 килограммов. Они легче и дешевле предшественников. «Эти малые аппараты предназначены для мониторинга околоземного пространства», – пояснил директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой.
А это уже Дальний Восток России.
«Это же я придумал космодром «Восточный». Когда я сказал, что у России должен быть собственный космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка», – рассказывал Путин.
Никаких шуток.
«Ангара-А5» – полностью российская разработка, этакий космический грузовик. Способна нести 22 тонны полезного груза. На ней и планируют выводить на орбиту все модули будущей российской станции. Год назад стартовый комплекс показали Ким Чен Ыну. Пригласив на секретный объект, выразили знак доверия восточному соседу.
В будущем «Ангара» заменит старенький «Протон-М», запуск которого возможен только с Байконура. «Ангара» ниже «Протона» на три метра, шире – на один. Дешевле в эксплуатации. У «Ангары» семь двигателей, у «Протона» – 12. Он летает на токсичном топливе, в котором содержится канцероген – гептил. «Ангара» же экологична. Ее заправляют керосином и жидким кислородом, которые при сжигании распадаются на углекислый газ и воду.
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе поздравляли космонавтов с профессиональным праздником и инспектировали...
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