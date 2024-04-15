ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Слезы синеокой. На орбите – Союзное государство

15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слезы синеокой. На орбите – Союзное государство
 Фото: Сайт президента России

На берегу Сырдарьи находится главный космический город мира – Байконур. Отсюда 63 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе поздравляли космонавтов с профессиональным праздником и инспектировали достижения космического хозяйства, рассказывает корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.

В День космонавтики – сюрприз вселенского масштаба. На связи с тундрой президент. И не один, а сразу два. Поздравляют Енксе Пяку. Оленевод с Ямала отмечает золотую свадьбу.

«Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов», – поздравил семью Пяка Путин.

Оленевод в пятом поколении. Многодетный отец. Победитель Всероссийского семейного конкурса. С ним Владимир Путин познакомился на ВДНХ.

«Приглашаю вас в тундру, покатаем вас на трех белых оленях», – пригласил тогда оленевод президента.

«Отчаянно ворваться прямо в снежную зарю» у Владимира Путина не получается ввиду занятости, поэтому семья оленевода подарила президенту самку северного оленя. Сейчас подарок едет в Москву.

А в сентябре внук Енксе Пяку поедет на Байконур. Мальчик мечтает увидеть запуск ракеты. Космонавт Олег Новицкий разговор слышал и тут же пригласил. Он сам только неделю назад вернулся с МКС. Летал туда вместе с Мариной Василевской.

«Для меня большое счастье стать первым белорусским космонавтом в суверенной Беларуси», – заявила Марина Василевская.

Девушка две недели провела на орбите. Для нее это был первый полет. Им Марина Василевская вписала себя в историю. Она теперь Герой Беларуси. На церемонии награждения Василевская не сдержала слез.

Отправить белорусского космонавта на МКС – идея Александра Лукашенко.

«Я вам очень благодарен за этот полет. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы тогда вы не дали отмашку и не согласились, не было бы этого полета. Первая девушка-космонавтка, космонавт независимой Беларуси. И наш Олег, он же родился под Минском. Мама его живет там, недавно встречались», – рассказал Лукашенко.

Российский космонавт с белорусскими корнями Олег Новицкий. Он был командиром экипажа, в составе которого Марина Василевская отправилась на орбиту. Слетали успешно, но не без помех. Ракета унесла их к звездам лишь со второй попытки.

«Дались вы нам, особенно мне, очень нелегко, особенно, когда не стартанула сразу ракета. У меня все упало, я уже думал... Беда. Нет, молодцы, электроника. Говорят, что не умеют. Все у нас нормально здесь, все сработало», – отметил белорусский лидер.

Сейчас ученые двух стран собирают телескоп. В Беларуси создают аппарат высокого разрешения, в России – платформу для него. С ним можно будет разглядеть из космоса предметы на Земле размером 35 сантиметров. На орбиту через два года полетят спутники малых размеров. Весом до 10 килограммов. Они легче и дешевле предшественников. «Эти малые аппараты предназначены для мониторинга околоземного пространства», – пояснил директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой.

Ученым было важно узнать, как микроорганизмы поведут себя в условиях невесомости. Этот эксперимент Василевская проводила на МКС. А уже совсем скоро космонавты будут вести свои наблюдения с Российской орбитальной станции. Ее первый модуль готовятся запустить через три года.

МКС исчерпала свой ресурс. Ей 26 лет. В этом году заканчивается срок эксплуатации. Станцию сведут с орбиты. Сейчас МКС летает по траектории, с которой видна лишь малая часть России. С новой станции РОС будет виден весь земной шар, в том числе Арктика, с ее северным морским путем. Удобнее будет наблюдать, как меняется площадь ледников.

А это уже Дальний Восток России.

«Это же я придумал космодром «Восточный». Когда я сказал, что у России должен быть собственный космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка», – рассказывал Путин.

Никаких шуток. Ракета «Ангара-А5» впервые стартует с «Восточного». Стартует успешно. Раньше ракеты этого семейства летали только с военного космодрома «Плесецк».

«Ангара-А5» – полностью российская разработка, этакий космический грузовик. Способна нести 22 тонны полезного груза. На ней и планируют выводить на орбиту все модули будущей российской станции. Год назад стартовый комплекс показали Ким Чен Ыну. Пригласив на секретный объект, выразили знак доверия восточному соседу.

В будущем «Ангара» заменит старенький «Протон-М», запуск которого возможен только с Байконура. «Ангара» ниже «Протона» на три метра, шире – на один. Дешевле в эксплуатации. У «Ангары» семь двигателей, у «Протона» – 12. Он летает на токсичном топливе, в котором содержится канцероген – гептил. «Ангара» же экологична. Ее заправляют керосином и жидким кислородом, которые при сжигании распадаются на углекислый газ и воду.

«Я хочу поздравить с праздником вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице и всех, кто работает в отрасли: инженеров, конструкторов, рабочих, космонавтов, медиков и так далее – пожелать дальнейших успехов», – поздравил президент с Днем космонавтики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе поздравляли космонавтов с профессиональным праздником и инспектировали...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске снова охотятся на офисы, а за складами и вовсе выстроились очереди. Объясняем, что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2024
Mir24.TV Belarus
15.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика