Погода в СНГ: змеи проснулись в Беларуси, первые грибы пошли в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дожди, порывистый ветер, низкое давление и плюс 10 будет в понедельник в Москве. Вечером возможен небольшой снег. О погоде в городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые В Беларуси облачно и ветрено. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. До семи градусов тепла ожидается на севере станы, а на юге – плюс 15.

В эти дни змеи начали выходить из спячки. Теперь их легко встретить на лавках, тротуарах и даже туях. Каждый апрель змеи выползают в центр города – к набережной. Жителей, хоть они и привыкли к таким соседям, просят быть внимательнее.

Кыргызстан



В Бишкеке уже по-летнему тепло – плюс 21, но пасмурно. В течение дня синоптики прогнозируют дождь.

Такая погода хорошо влияет на рост грибов. Они пошли уже во многих регионах страны. Ходят на тихую охоту и жители Чуйской области. Особенно много сейчас синеножек. Они растут целыми полянами.