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Погода в СНГ: змеи проснулись в Беларуси, первые грибы пошли в Кыргызстане
15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дожди, порывистый ветер, низкое давление и плюс 10 будет в понедельник в Москве. Вечером возможен
Беларусь
В эти дни змеи начали выходить из спячки. Теперь их легко встретить на лавках, тротуарах и даже туях. Каждый апрель змеи выползают в центр города – к набережной. Жителей, хоть они и привыкли к таким соседям, просят быть внимательнее.
Кыргызстан
Такая погода хорошо влияет на рост грибов. Они пошли уже во многих регионах страны. Ходят на тихую охоту и жители Чуйской области. Особенно много сейчас синеножек. Они растут целыми полянами.
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