ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: змеи проснулись в Беларуси, первые грибы пошли в Кыргызстане

15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: змеи проснулись в Беларуси, первые грибы пошли в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

Дожди, порывистый ветер, низкое давление и плюс 10 будет в понедельник в Москве. Вечером возможен небольшой снег. О погоде в городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые
В Беларуси облачно и ветрено. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. До семи градусов тепла ожидается на севере станы, а на юге – плюс 15.

В эти дни змеи начали выходить из спячки. Теперь их легко встретить на лавках, тротуарах и даже туях. Каждый апрель змеи выползают в центр города – к набережной. Жителей, хоть они и привыкли к таким соседям, просят быть внимательнее.

Кыргызстан

В Бишкеке уже по-летнему тепло – плюс 21, но пасмурно. В течение дня синоптики прогнозируют дождь.

Такая погода хорошо влияет на рост грибов. Они пошли уже во многих регионах страны. Ходят на тихую охоту и жители Чуйской области. Особенно много сейчас синеножек. Они растут целыми полянами.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Слезы синеокой. На орбите – Союзное государство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2024
Mir24.TV Belarus
15.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика