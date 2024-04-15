Мишустин проводит переговоры с Головченко в Москве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко проводят переговоры в Москве. Перед встречей премьер-министры поприветствовали друг друга, сообщает «МИР 24».