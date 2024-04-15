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Мишустин проводит переговоры с Головченко в Москве
15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Председатель правительства России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко проводят переговоры в Москве. Перед встречей премьер-министры поприветствовали друг друга, сообщает «МИР 24».
Мишустин и Головченко обсуждают российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также реализацию крупных совместных проектов в финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, цифровой и культурно-гуманитарной сферах.
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Политики обсуждают российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также реализацию крупных совместных проектов.
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