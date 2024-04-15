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Мишустин проводит переговоры с Головченко в Москве

15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мишустин проводит переговоры с Головченко в Москве
 Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко проводят переговоры в Москве. Перед встречей премьер-министры поприветствовали друг друга, сообщает «МИР 24».

Мишустин и Головченко обсуждают российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также реализацию крупных совместных проектов в финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, цифровой и культурно-гуманитарной сферах.

В конце прошлой недели в Москву на два для прилетал Александр Лукашенко. Он провел переговоры с Владимиром Путиным. В День космонавтики лидеры России и Беларуси также пообщались с космонавтами МКС.



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Политики обсуждают российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также реализацию крупных совместных проектов.
 
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