МТС в 2023 году: устойчивое развитие, инновации и новые вершины успеха

Источник материала: ProBusiness





В 2023 году телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС продемонстрировал устойчивое развитие и инновационные подходы, в очередной раз подтвердив свои высокие позиции на рынке. Компания не только показала хорошие финансовые результаты, но и активно расширяла сеть по всей стране, внедряла новые тарифы и услуги, а также реализовывала проекты социального значения. Этот год стал для МТС очередным этапом успеха, направленным на достижение новых высот.

Финансовые показатели

Прошлый год был коммерчески успешным для МТС. Компании удалось улучшить ключевые показатели: доходы выросли на 10,5%, показатель OIBDA — на 3,8%, а чистая прибыль — на 7,3% в сравнении с 2022 годом.

Основным драйвером роста доходов в мобильном бизнесе стало увеличение потребления услуг передачи данных на 8,9%, которое произошло в том числе благодаря приросту количества Data-пользователей на 1,9%. Рост данных показателей свидетельствует об эффективной работе компании.

Развитие мобильной сети

В 2023 году МТС еще больше расширил доступность мобильной связи по всей Беларуси.

Так, совместно с инфраструктурным оператором beCloud проводились работы по развитию сети 4G. Одним из приоритетных направлений стало покрытие и качество связи четвертого поколения в сельской местности. Прежде всего были задействованы частоты 800 МГц, которые обладают улучшенной проникающей способностью сигнала и способны охватывать большие площади.

Важную роль в улучшении качества связи сыграла технология RAN Sharing, внедрение которой началось в декабре 2022 года. Она дает возможность нескольким мобильным операторам совместно использовать инфраструктуру. В 2023 году с ее помощью было дополнительно включено 258 базовых станций, что расширило географию мобильной сети МТС и увеличило скорость передачи данных для абонентов.

Всего в 2023 году по всей стране были установлены 502 новые базовые станции, позволившие увеличить емкость сетей предыдущих поколений.

Дополнительно МТС спроектировал и начал работы по покрытию мобильной связью строящихся станций третьей ветки минского метро: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец». Благодаря специальному кабелю и антеннам на платформах, тоннелях и в переходах между станциями абонентам станут доступны сети 3G и 4G.

К 1 января 2024 года покрытие связью от МТС составило 98,02% всей территории Беларуси, на которой проживает более 99,90% населения.

Использование трафика

В течение 2023 года абоненты МТС провели в телефонных разговорах по мобильной связи более 31 млрд минут или 518 млн часов. Пользователи прокачали более 893 тысяч ТБ мобильного трафика. Около 598 тысяч ТБ из него пришлось на сеть 4G.

Больше абонентов МТС стало использовать технологию VoLTE , которая позволяет одновременно говорить по телефону и задействовать 4G-интернет. Доля голосового трафика с использованием VoLTE увеличилась к концу 2023 года с 1,8% до 10,6%, а общее число пользователей технологии составило около 1,17 млн.

Объем голосового трафика в сети LTE вырос почти в 6 раз. Лидером по использованию голосового трафика VoLTE в сети МТС остается Минская область (более 28% от общего объема).

Роуминг и благотворительные номера

В июле прошлого года были запущены услуги «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+». Широкий интерес привлекли также пакеты на 1 ГБ.

В 2023 году больше абонентов МТС включали роуминг за границей. Количество пользователей интернета в роуминге выросло на 5%, а голосовых вызовов — на 11%. Абоненты МТС проговорили за границей на 16% больше минут и использовали на 88% больше интернет-трафика. При этом 86% всех исходящих минут в роуминге были совершены домой.

Также в феврале 2023 года МТС предоставил возможность подключить короткий благотворительный номер *222*52# для перечисления пожертвований в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. А в октябре клиенты МТС, находящиеся на территории Израиля, могли бесплатно звонить на номер экстренной связи с посольством Беларуси.

Новые и обновленные тарифы

В 2023 году МТС усовершенствовал популярные тарифы для абонентов . Так, быстро нашел аудиторию запущенный в августе «#Безлимитище» с безлимитным интернетом на максимальной скорости и 700 минутами исходящих звонков во все сети. Значительный вклад в потребление трафика внесла и новая линейка «#ВсёСупер» («#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40») с безлимитом звонков, комфортными пакетами трафика на неограниченной скорости и защитой от переплат с безлимитным доступом в Интернет после расходования основного пакета.

Летом стал доступен новый социальный тариф «Заботливый», предоставляющий услуги мобильной связи отдельным категориям граждан на льготных условиях. Для тех, кто предпочитает экономить на звонках внутри сети, появился тариф «Приветливый».

Кроме того, большим спросом пользовались эксклюзивные тарифы «#ВсёСупер» и «Новогодний», подключение на которые было доступно в течение ограниченного времени.

В августе был запущен новый тариф «#Безлимитище для гостей», предоставляющий иностранцам безлимит мобильного интернета и 650 минут звонков во все сети.

В октябре появилась обновленная мульти-услуга «Подписка МТС Премиум+» . Она стала доступна для всех абонентов МТС и предоставляет гигабайты интернета, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Иви, электронной библиотеке «Книги с Литрес», музыкальному сервису МТС Musiс, 85 телеканалам и more.tv в приложении МТС ТВ.

Салоны связи и интернет-магазин shop.mts.by

В 2023 году продолжил расти ассортимент товаров в торговой сети МТС. В салонах связи и интернет-магазине shop.mts.by было представлено порядка 950 различных моделей: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, телевизоры, ноутбуки, товары «умного» дома и многое другое.

Самым популярным смартфоном по итогам продаж в МТС в 2023 году стал Redmi Note 12 6/128GB . Титул самого продаваемого телевизора завоевал Xiaomi TV A2 32″ , а самого востребованного устройства «умного» дома — робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10 .

Сеть для «интернета вещей» от МТС

Дальнейшее развитие получила собственная NB-IoT сеть от МТС, позволяющая «умным» устройствам обмениваться данными. На ее основе было реализовано решение, помогающее контролировать наполняемость контейнеров для бытовых отходов в Полоцке, Новополоцке и Пинске. Это позволило коммунальным службам повысить качество услуг по вывозу мусора.

В 2023 году для корпоративных клиентов также был разработан тариф «IoT-сеть» и линейка услуг «Умный учет IoT» , с помощью которых бизнес может автоматизировать многие процессы. А физическим лицам предложена линейка услуг «NB-IoT пакет» , состоящая из 9 пакетов с разными объемами трафика и сроками действия. Теперь клиенты компании могут подключить «умные» устройства к сети NB-IoT и дистанционно передавать данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии.

Облачные решения

Больше возможностей для бизнеса стало предоставлять облачное подразделение МТС Cloud. В 2023 году корпоративным клиентам предложены решения по защите информации от Positive Technologies и Kaspersky. Были запущены услуги «Корпоративная почта в облаке» и сервис «Защита почты», обеспечивающие высокий уровень удобства и конфиденциальности данных. Большим спросом пользовалась услуга модернизации облачной инфраструктуры на базе решений от Huawei, VMw и Объектного хранилища S3.

Доход от продаж облачных услуг в МТС Cloud увеличился на 38% в сравнении с 2022 годом, а абонентская база выросла на 37%.

Cпециалисты МТС Cloud в 2023 году также приняли участие в мероприятиях, на которых делились компетенциями и обсуждали тенденции развития IT-рынка. Среди них — VI Белорусский ИКТ-саммит и конференция системных инженеров B.E.E.R. 2023.

Домашний интернет

В 2023 году была запущена новая линейка услуг домашнего интернета «ТАРИФИЩЕ». Услуга «ТАРИФИЩЕ 1» содержит базовый набор наиболее популярных сервисов: домашний интернет и мобильная связь, а «ТАРИФИЩЕ 2» и «ТАРИФИЩЕ 3» включают больше скорости домашнего интернета, SIM-карт и мобильного трафика и, помимо этого, доступ к видеосервису МТС ТВ.

Для тех, кто предпочитает самостоятельно собирать свой набор сервисов, была запущена услуга «ТАРИФИЩЕ Плюс». Она представляет собой домашний интернет на скорости 100 Мбит/с и дополнительные опции по специальным ценам в виде SIM-карт с безлимитной связью, повышения скорости домашнего интернета или пакета ТВ-каналов.

Для абонентов, проживающих в загородных домах, также появились обновленные услуги: «Домовой 4G» и «Домовой 4G+». За счет пересмотра условий по приобретению оборудования они стали доступнее, а за счет появления в составе услуг специального предложения по мобильной связи -привлекательнее.

Мультимедийные сервисы

Цифровой контент стал разнообразнее. Так, в сервис МТС ТВ добавлен новый кинотеатр viju с мировыми полнометражными и сериальными хитами, а также 13 новыми телеканалами группы Виасат. Теперь коллекция сервиса насчитывает пять онлайн-кинотеатров, включая START, PREMIER, Иви, viju и more.tv, и более 120 телеканалов.

Клиентские приложения стали удобнее и понятнее. Это привело к росту популярности сервиса. В 2023 году продолжительность просмотров в нем выросла на 1 млн часов по сравнению с 2022 годом.

А в июле абоненты компании получили возможность подключаться к огромной онлайн-библиотеке «Книги с Литрес», в которой доступно более 500 тыс. книг и подкастов на 64 языках.

Тарифы и услуги для бизнеса

В 2023 году МТС запустил новую линейку тарифов для корпоративных клиентов: «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L». Все они предоставляют возможность совершать бесплатные звонки в закрытую группу и пользоваться интернетом с защитой от переплат.

Бизнес-экосистема пополнилась инновационными сервисами. Среди них — «МТС Опрос» , который позволяет проводить маркетинговые исследования онлайн посредством SMS-рассылки. Высоким спросом в 2023 году пользовалась «Виртуальная АТС» . Она заменяет классическую АТС, объединяя мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть.

МТС также расширил функционал сервиса «Бизнес поиск», позволив компаниям контролировать работу разъездных сотрудников по технологии GPS с помощью приложения «Бизнес трекер».

В бизнес-сегменте активно развивалось направление таргетированных SMS-рассылок . Также запущен сервис «Антивирусное ПО Kaspersky» , который помогает защищать персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон от вредоносного ПО. Он доступен как для юридических, так и физических лиц.

FinTech с МТС

Компания продолжает расширять спектр предоставляемых финансовых услуг. Абоненты компании получили возможность заказа пластиковой карты МИР от ЮMoney через сервис «МТС Деньги» . Запущена новая линейка услуг «НаВсе» , которая позволяет получить на счет абонентского номера до 300 рублей для оплаты услуг связи, погашения рассрочки и совершения иных операций в рамках оказываемых МТС платежных услуг. Кроме того, через сервис «МТС Деньги» стало доступно оформление онлайн-кредита от Банка «БелВЭБ».

Была проведена интеграция терминального оборудования МТС с сервисом оплаты по QR-кодам E-POS ЕРИП, что дало возможность клиентам салонов связи МТС оплачивать товары и услуги ­­без применения физической пластиковой карты и использования наличных денежных средств.

Также расширился перечень социальных и благотворительных организаций, которым абоненты могут переводить средства со своего баланса через «МТС Деньги». В 2023 году были открыты благотворительные номера для 9 таких организаций.

КСО-проекты и партнерства

МТС придерживается принципов корпоративной социальной ответственности: развивает собственные проекты и поддерживает различные общественно-значимые инициативы.

Например, в 2023 году продолжилась работа над профилактикой агрессии в интернете, которая была начата проектом #ИнтернетБезБуллинга . Совместно с порталом Onliner МТС создал видеоролик с участием реальных участников сетевых конфликтов. Сюжет, позволяющий взглянуть на травмирующую ситуацию с двух сторон (агрессора и жертвы), демонстрировался в кинотеатре, а сейчас его можно посмотреть на YouTube.

В мае между МТС и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое поможет дальнейшему развитию проекта #ИнтернетБезБуллинга.

В течение года функционировала бесплатная онлайн-школа #НаучиСвоихБлизких , где люди старшего поколения со всей Беларуси получили возможность удаленно осваивать и применять с пользой современные гаджеты.

Совместно с Министерством образования МТС выпустил обучающие видеоматериалы по английскому языку и биологии. Эти онлайн-уроки помогают повторять школьную программу при подготовке к сдаче ЦТ и поступлению в вузы. Ознакомиться с ними можно на портале adu.by , на информационно-образовательном ресурсе eior.by и на YouTube-канале МТС .

В 2023 году МТС в рамках проекта «Быть лучше каждый день» провел в центре Минска образовательные мастер-классы и лектории о современных технологиях.

Летом МТС стал организатором выставки картин, созданных нейросетями. Первоначально экспозиция располагалась в столичной галерее, а затем арт-объекты украсили стены флагманских салонов связи компании в Минске и областных центрах.

Помимо собственных проектов, МТС в прошлом году поддержал и множество других инициатив в сфере культуры, спорта и образования. Среди них — республиканский конкурс хореографического искусства «Время танцевать», фестиваль «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» и детский песенный конкурс «Халi-Хало» в Новополоцке. Компания также стала генеральным партнером Белорусской федерации плавания.

Награды

На успехи МТС указывают многочисленные награды. В 2023 году эксперты и потребители давали высокую оценку как самой компании, так и отдельным ее подразделениям и инициативам.

Так, в феврале проект #ИнтернетБезБуллинга завоевал золото на профессиональном конкурсе «Бренд года 2022». Награда была присвоена в категории «Социальные практики и проекты». МТС также получил диплом победителя в номинации Digital Maturity.

В июне МТС стал победителем премии «Номер один» в номинации «Сеть салонов связи № 1». Награда вручалась по результатам смешанной оценки, в которой учитывалось мнение профессионалов и рядовых пользователей. А «Интернет-премия ТИБО» выделила интернет-магазин МТС, который получил первое место в номинации «Интернет-торговля».

В конце года МТС был признан лучшим мобильным оператором по версии премии «Народная марка». Победителей определяли исключительно по результатам народного голосования.

На профессиональном конкурсе ADMA в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов» золото завоевал совместный проект «Детские/семейные забеги МТС и ЮНИСЕФ». А на фестивале рекламы ЛАМА серебром и бронзой были отмечены креативные ролики МТС о популярных тарифах.