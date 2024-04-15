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Рыбную ловлю временно ограничили в Беларуси
15.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси объявлена акция «Нерест», которая временно ограничивает рыболовство. Щуку и судака ловить теперь запрещено, будут наказывать и за установку сетей. О том, что конкретно грозит нарушителям, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Это щуку спасли. Она запуталась в сетях браконьеров. Инспекторы отпустили рыбу в воду, а нелегальное орудие изъяли. После его уничтожат. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч белорусских или 50 тысяч российских рублей. А тем, кто серьезно навредил окружающей среде – до 6 лет лишения свободы.
Тем, кто рыбачит законно, сети мешают. За них цепляются удочки и спиннинги. Лески рвутся, а крючки и другие снасти теряются в воде. Егор Куреленок не в первый раз сталкивается с такой проблемой. Решать предпочитает своими методами.
«Зацепил тоже спиннингом сеть, я ее вытащил, сфотографировал все и посбрасывал в соцсети, чтобы видели, кто-то отреагировал на это», – отметил рыболов Егор Куреленок.
Александр Бункевич нашел рыболовную сеть на чердаке своего дома и сразу же добровольно ее сдал. Старинное орудие с березовыми поплавками досталось ему по наследству. Сам Александр пользуется только удочкой. Штраф ему не грозит. Но информационный буклет с правилами лова всё же выдали.
«Как бы нашел этот дома лежала, может от дедушки осталась, смотрю. И везде же есть сайты сдачи незаконного орудия лова. За ненадобностью тоже сдали», – рассказал рыболов Александр Бункевич.
Следит инспекция не только за сетями. Столь же важно, чтобы любители рыбалки правильно парковали машины, ловили только одной удочкой и не заходили в воду. Рыбу сейчас нельзя беспокоить. Она откладывает икру.
Инспекторы наблюдают за водоемами как с воды, так и с земли. За прошлый год они выявили больше двух тысяч нарушений среди рыболовов-любителей. За несколько месяцев этого их зарегистрировали уже 710.
С 15 апреля по 30 мая в Беларуси также запрещено ловить судака. Это связано с нерестом у рыбы. Нарушителям грозит штраф до 1200 белорусских, или 34 000 российских рублей.
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В республике объявлена акция «Нерест», которая временно ограничивает рыболовство. Щуку и судака ловить теперь запрещено, будут наказывать и за установку сетей.
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