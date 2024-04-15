Рыбную ловлю временно ограничили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси объявлена акция «Нерест», которая временно ограничивает рыболовство. Щуку и судака ловить теперь запрещено, будут наказывать и за установку сетей. О том, что конкретно грозит нарушителям, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Это щуку спасли. Она запуталась в сетях браконьеров. Инспекторы отпустили рыбу в воду, а нелегальное орудие изъяли. После его уничтожат. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч белорусских или 50 тысяч российских рублей. А тем, кто серьезно навредил окружающей среде – до 6 лет лишения свободы.

«За хранение запрещенных орудий рыболовства, к таким относятся сети, предусмотрена административная ответственность. А за незаконную добычу рыбы запрещенными орудиями рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная», – рассказал заместитель начальника Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира Алексей Сырцов.

Тем, кто рыбачит законно, сети мешают. За них цепляются удочки и спиннинги. Лески рвутся, а крючки и другие снасти теряются в воде. Егор Куреленок не в первый раз сталкивается с такой проблемой. Решать предпочитает своими методами.

«Зацепил тоже спиннингом сеть, я ее вытащил, сфотографировал все и посбрасывал в соцсети, чтобы видели, кто-то отреагировал на это», – отметил рыболов Егор Куреленок.