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Глава Совета Республики встретилась с рабочими в белорусском городе Глубокое
16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зарплаты, развитие производства и поддержка молодых специалистов – глава Совета Республики Наталья Кочанова узнала, какие вопросы волнуют коллектив одного из предприятий в белорусском городе Глубокое, передает телеканал «МИР 24».
Спикер верхней палаты парламента проверила работу молочно-консервного комбината и отметила, что предприятие работает стабильно, а местная продукция – качественная. Один из важных пунктов, который предстоит решить – доставка сотрудников до рабочих мест, ведь многие из них – жители ближайших деревень. Выслушала сенатор и другие вопросы, просьбы и замечания.
Также работники поинтересовались у Натальи Кочановой, трудно ли быть женщиной-политиком и какие задачи стоят перед членами Совета Республики
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Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова проверила работу молочно-консервного комбината.
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