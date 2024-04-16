Глава Совета Республики встретилась с рабочими в белорусском городе Глубокое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарплаты, развитие производства и поддержка молодых специалистов – глава Совета Республики Наталья Кочанова узнала, какие вопросы волнуют коллектив одного из предприятий в белорусском городе Глубокое, передает телеканал «МИР 24».

Спикер верхней палаты парламента проверила работу молочно-консервного комбината и отметила, что предприятие работает стабильно, а местная продукция – качественная. Один из важных пунктов, который предстоит решить – доставка сотрудников до рабочих мест, ведь многие из них – жители ближайших деревень. Выслушала сенатор и другие вопросы, просьбы и замечания.

«Нам надо чаще бывать в коллективах, нам надо встречаться с людьми. И тогда принимать абсолютно правильные и выверенные решения для того или иного региона, или в целом для страны. Вопросы, которые касаются строительства жилья в небольших населенных пунктах, в деревнях, они актуальны. Но для этого надо сегодня правительству внимательно изучить ситуацию, которая складывается», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.