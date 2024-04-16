«Пришлось ходить по банкам с бизнес-планом и просить $ 2 млн, чтобы открыть производство». Белорус строит вместе с сыном бизнес на экологичной упаковке для яиц

Источник материала: ProBusiness



Олег Смурга (справа) со своим сыном Евгением.

Вспомните, в какой упаковке вы обычно покупаете яйца в магазине? Если в картонной, то, возможно, это продукция ООО «Техполимер Групп». «Про бизнес» поговорил с управляющим компании Олегом Смурга и узнал, как он вместе с сыном создавал экологичное производство и как удалось сделать картонный контейнер для яиц, который выдержит человека весом 90 кг.

«Когда-то, чтобы уменьшить конечную стоимость товара, производители стали использовать пластик, не задумываясь об экологии»

— Я начал развивать собственный бизнес в конце девяностых и открыл предприятие по производству щеток. Потом задумался: «Что ещё полезного могу предложить белорусскому рынку?» Хотелось, чтобы дело приносило не только прибыль, но и пользу для общества. Родилась идея запустить производство экологичной упаковки для продуктов питания. В частности, для яиц. Наши расчеты показали, что она поможет существенно сократить количество неразлагаемого пластика, попадающего в окружающую среду. И особенно вспененного полистирола (пенопласта), который реально отравляет ее. Он не подлежит вторичной переработке.





Наша технология неновая. В 80-е годы большинство продукции упаковывалось в картонные контейнеры, а потом, чтобы уменьшить конечную стоимость товара, стали использовать пластик, не задумываясь об экологии. Да и сейчас не очень-то о ней думают. Только вдумайтесь: одна пластиковая коробка весит 20 грамм, 2 миллиона таких (а именно такое количество сейчас выпускают в месяц) — это 40 тонн пластика, который нужно было бы переработать, но он попадает на свалки. Опираясь на эти цифры, можно сделать вывод, в каких объемах мы ежедневно загрязняем окружающую среду.





Повлиять на ситуацию — мысль хорошая. Однако, если бы у меня сейчас попросили совета, я бы рекомендовал основательно подумать перед тем, как начинать развитие подобного бизнеса. Подсчитав все затраты, мы выяснили, что нам нужен первоначальный капитал в размере $ 2 миллионов. Несмотря на то, что на тот момент я имел собственное дело и доход, таких денег не было. Нужно было искать финансирование. Разработали бизнес-план и стали посещать банки. После ряда обоснований необходимую поддержку и ресурсы удалось получить.





Дальше нужно было выбрать поставщика оборудования. Чтобы лучше изучить сферу, решил обратиться к китайскому опыту и поехал в Поднебесную в командировку. Там посещал подобные производства, чтобы досконально изучить технологический процесс и определить, какое именно оборудование необходимо. По образованию я инженер-механик, поэтому общий язык с китайскими специалистами удалось найти легко.









«К самой идее переработки мусора я отношусь хорошо. Но считаю, что у нас в стране пока не научились его сортировать»

Так мы определились с поставщиком. Оборудование закупили качественное, однако с течением времени я пришел к выводу, что нужно было ориентироваться на линию с большей производительностью. И не потому, что не можем обеспечить всех клиентов. К сожалению, техника имеет свойство ломаться. На починку уходит много времени, а клиенты не хотят ждать. Им нужно здесь и сейчас. Сейчас из-за поломок просто не успеваем произвести нужное количество упаковки.









При строительстве цеха, конечно, учитывали все стандарты и нормы правил пожарной безопасности. Специально разрабатывалось проектное решение. Что касается сырья, то это однозначно моя социальная ответственность. Так как наша упаковка предназначена для продуктов питания, используем максимально чистую вторпродукцию: к примеру, макулатуру. Со свалок ничего не везем. У нас также есть установка, которая очищает бумагу от металлических скрепок и других вещей, которые категорически не должны попасть в резервуар для смешивания необходимых веществ для упаковки.









К самой идее переработки мусора я отношусь хорошо. Но считаю, что у нас в стране пока не научились его сортировать. К примеру, если органика попадет к некоторым видам пластика, его нельзя будет переработать. На мой взгляд, процесс переработки мусора должен быть четко продуман и выстроен. По-другому работать не получится.





«Люди не всегда задумываются о качестве, а зачастую делают выбор в пользу того, что подешевле»

Наше ключевое преимущество — это качество. Возможно, такое УТП звучит довольно шаблонно, но так и есть. Главным аргументом компаний, которые используют пластик, является устойчивое убеждение, что он прочный и с яйцом ничего не случится в процессе транспортировки. Однако это не так. Я не раз наблюдал, как на нижнем уровне паллет, сложенных в магазине друг на друга, разбиты яйца. Наша же упаковка может выдержать человека весом 90 кг. Мы проводили эксперимент: наша упаковка не протекает и в то же время «дышит» как обычная бумажная. Мы наливали воду в контейнер и он не протекал в течение суток. Все это — результат работы технологов, которые разработали собственную рецептуру производства прочных контейнеров.

































Сейчас мы сотрудничаем с пятью птицефабриками. Клиентов не так много, как хотелось бы, потому что большинство работает по заявкам торговых сетей, а они просят поставлять продукцию в пластике. Возможно, руководствуясь мифом, что он прочнее. Кстати, если говорить о хранении, то давно доказано, что яйцо лучше сохраняет свои свойства в картонной упаковке. Однако люди не всегда задумываются о качестве, а зачастую делают выбор в пользу того, что подешевле. Пластик тут лидирует.





На мой взгляд, в части культуры перехода к более экологичной упаковке нужно влияние государства. Так случилось, например, в России. После поправок в законодательство там теперь практически все птицефабрики обязаны поставлять свою продукцию в картонных контейнерах. У нас было принято постановление Совмина в 2020 году о снижении использования полимерной упаковки, но во сколько раз? Одно дело — снижать, и совсем другое — запретить вовсе.

В штате моего производства 50 человек. Специалисты цеха выполняют, в основном, контролирующую функцию: сортируют брак и следят за качеством.





У меня есть мысли и желание увеличить производственные мощности: тогда мы сможем лучше обеспечить своих заказчиков. На данный момент, если оборудование ломается, мы сталкиваемся с проблемой поставки существующим клиентам. Мы вынуждены держать большой склад, чтобы отправлять им продукцию со склада и в срочном порядке чинить линию.





Я понимал, что могу столкнуться с такими трудностями, поэтому регулярно отправлял своих специалистов в Китай на обучение.

Существуют проблемы и в части оплаты поставок. Наши птицефабрики работают чаще всего по отсрочке платежа. Получается, что мы поставляем продукцию, а деньги за нее нам поступают лишь через месяц, а то и два. Тем, кто захочет начать подобное дело, важно учесть и этот факт. В нашем бизнес-плане период окупаемости проекта составлял пять лет, однако по факту вышло совсем иначе. Нам и сейчас приходится докредитовываться.







