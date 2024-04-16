Как выстраивать сильный бренд на белорусском рынке? Узнали у лауреатов премии «Бренд Года»

Источник материала: ProBusiness





Формирование сильного и узнаваемого бренда гарантирует бизнесу устойчивость и впечатляющие результаты на годы вперед. Но создание такого бренда и поддержка его имиджа на рынке требует огромной работы. Что нужно делать? И как это делать эффективно? Узнали у лауреатов премии «Бренд Года 2023» в номинации «Премия потребительских предпочтений» в категории «автодилеры» Geely Атлант-М и автодилера «Атлант-М» .

7 премий за 20 лет

Премия «Бренд Года» ежегодно награждает белорусские компании, которые достигли впечатляющих результатов и успели зарекомендовать себя на рынке. Обычно это бренды, завоевавшие доверие клиентов и любовь покупателей.

По итогам 2023 года в категории «авто-дилеры» «Премию потребительских предпочтений» получили Geely Атлант-М (золотая медаль) и «Атлант-М» (серебряная медаль).

Для того, чтобы определить победителя, команда премии провела исследование знаний и предпочтений потребителей. Опрос проводился в октябре 2023 года. В нем приняли участие более 1000 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет. В основном это жители крупных городов страны.

Исследование показало, что среди автомобильных брендов наиболее часто упоминаемым оказался Geely. А в категории автодилеры «Атлант-М» стал той компанией, которой белорусы осознанно отдают предпочтение.

И это далеко не первая награда в истории автодилера. Компанию отмечают с 2001 года, она становилась лауреатом в различных номинациях 7 раз!

Что стоит за премией?

Игорь Сукач

Генеральный директор «Атлант-М»

— За казалось бы символической медалью стоит огромная работа десятков и сотен сотрудников, которые ежедневно вносят свой вклад в формирование и укрепление бренда «Атлант-М». Ведь за успехом любой компании стоят люди. У нас принято добиваться результатов — это одна из ценностей компании.

На самом верхнем уровне для любого бренда — клиентоориентированность. Для нас это в первую очередь человечность и эмпатия. Это важно в отношениях как с клиентами, так и внутри компании.





Отмечу, что мы не хотим быть просто хорошим игроком на автомобильном рынке. Мы всегда хотели быть только лидерами. Мир слишком быстро меняется, чтобы догонять. Поэтому развитие, рост и обучение — это те ценности, которые компания дает своим сотрудникам.

Отдельно хочу отметить успех одного из наших подразделений — Geely «Атлант-М». То, как тепло принимают их автомобили наши клиенты, нагляднее всего показывает силу бренда на рынке. Мы признательны за такой прием. И готовы оправдывать и превосходить даже самые высокие ожидания.

План минимум — продать 20 тыс. авто в 2024 году

Дмитрий Игнатович

Управляющий Geely Атлант-М Боровая

— Убежден, что Geely Атлант-М в 2023 году удалось завоевать премию потребительских предпочтений, потому что Geely в целом заслужил статус автомобильного бренда № 1 на белорусском рынке. По нашим оценкам, бренд занимает свыше 70% рынка. Это действительно выдающийся результат. Мы предлагаем комбинацию широкого модельного ряда, конкурентной цены и высококачественного продукта. Думаю, это и позволило добиться заслуженной популярности у клиентов.

Geely — проверенный совместный белорусско-китайский бренд. И за то время, в течение которого он представлен на белорусском рынке, успел завоевать доверие покупателей. В пользу него говорит не только репутация и многолетний опыт тысяч водителей, но и наличие производства в Беларуси, а также склада запасных частей. Все это подтверждает надежность Geely. Клиенты, покупая автомобили бренда, всегда могут рассчитывать на поддержку и высокий уровень сервиса.



Новый Geely Okavango

На данный момент, мы полностью проработали все стереотипы, которые могли возникать ранее. Качество китайских брендов перестало ставиться под сомнение. Мы понимаем это, оценивая те объемы продаж, которые сохраняются на неизменно высоком уровне в последние годы. Наши клиенты отмечают качество, инновационность и надежность Geely, даже сравнивая с моделями ведущих мировых производителей.

В 2024 году Geely в Беларуси планирует продать более 20 000 автомобилей. Уверен, что этому будет способствовать наша грамотная ценовая политика, достаточные объемы производства, а также широкий модельный ряд. Также в этом году планируется выход на рынок трех новинок. Одна из них — Geely Okavango — стартовала совсем недавно, первый автомобиль уже был передан клиенту. А уже в июне стоит ожидать еще 2 модели — новые Geely Coolray и Geely Atlas.