Радушие, любовь и инновационные методики: чем полюбился санаторий «Приозерный» в Нарочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нетронутый хвойный лес, природные источники целебной минеральной воды, берег озера Нарочь – такого большого, что его называют морем. Этот заповедный край – жемчужина белорусской земли. Именно в таком уникальном месте расположен санаторий «Приозерный», который давно уже оценили и полюбили гости из России. Еще бы, ведь кроме природных красот здесь есть все, что отличает фешенебельный курорт.

Среди зелени расположились два спальных корпуса, коттеджи и лесные домики с уютными номерами, которые просто созданы для того, чтобы наслаждаться заботой и комфортом. Это место, где вы окунетесь в расслабляющий отдых и почувствуете мощный прилив сил.

Чтобы погрузиться в безмятежность, лучше всего подходит SPA-комплекс с бассейнами, банями и гидромассажем. Тут есть и сухая финская сауна, и турецкий хамам с натуральными ароматизаторами, и русская парная с контрастной купелью и комнатой льда.

К слову, бассейн в санатории не один. Гости «Приозерного» очень любят бассейн с минеральной водой, тем более что дизайн этого места очень хорош: натуральные цвета, спокойная палитра и изысканность каждой детали радует глаз. А вода волшебная! Расслабляет, лечит, дарит заботу. Здешние места богаты минеральными источниками, вода в бассейн поступает прямо из недр этого чудесного края, делясь с гостями «Приозерного» энергией заповедной природы.

Польза от водных процедур многократно усиливается в сочетании с программой лечения. В «Приозерном» можно пройти диагностическое обследование и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и органов дыхания. Лечение включает в себя как классические санаторно-курортные процедуры, так и инновационные методики: аппаратное лечение, приемы восточной медицины.

Для тех, кто приехал скорее отдыхать, чем лечиться, в санатории есть все для развлечений и спорта. Активных туристов порадует боулинг, бильярд, тренажерный зал, спортивные площадки и теннисный корт, мини-гольф. Для развлечений есть кинотеатр, танцевальный зал и бар. Питание в ресторане трехрехразовое, по системе шведский стол.

Маленькие гости санатория смогут весело провести время в бесплатной детской комнате, где есть все необходимое для увлекательных игр, оценить игровые площадки и анимацию.

Безмятежность, спокойствие и полноту жизни – вот, что ощущают гости, отдохнув в этом чудесном месте. Тем более, что персонал тут удивительный: он дарит радушие, любовь и доброту всем и каждому, кто приезжает в санаторий «Приозерный».

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Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «САНАТОРИЙ «ПРИОЗЕРНЫЙ» Управления делами Президента Республики Беларусь (Государственное предприятие «САНАТОРИЙ «ПРИОЗЕРНЫЙ»), УНП 690000007

www.naroch.by

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