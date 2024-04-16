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Погода в СНГ: ливни обрушились на Кыргызстан, пасмурно в Беларуси
16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, без существенных осадков и плюс 12 будет во вторник в Москве. Ближе к вечеру в столице похолодает. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Во вторник из-за дождей на горном участке трассы Бишкек – Ош сошел сель с камнепадом. Пострадавших нет. Сотрудники Минтранса расчищают проезд. Открыта только одна полоса. Ранее МЧС распространило предупреждение об угрозе селя.
Беларусь
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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