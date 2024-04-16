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Погода в СНГ: ливни обрушились на Кыргызстан, пасмурно в Беларуси

16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: ливни обрушились на Кыргызстан, пасмурно в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно, без существенных осадков и плюс 12 будет во вторник в Москве. Ближе к вечеру в столице похолодает. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

На Кыргызстан обрушились ливни. Осадки почти во всех областях республики. Не обошли они стороной и столицу.

Во вторник из-за дождей на горном участке трассы Бишкек – Ош сошел сель с камнепадом. Пострадавших нет. Сотрудники Минтранса расчищают проезд. Открыта только одна полоса. Ранее МЧС распространило предупреждение об угрозе селя.

Беларусь


Весна поубавила свой пыл. Солнце ушло за облака, поэтому температура воздуха колеблется от девяти до 15 градусов.

В Минске лебедю понадобилась помощь спасателей. Он запутался в мусоре и не смог выбраться из камышей водохранилища. Работники МЧС вызволили лебедя и выпустили в безопасную среду обитания. К счастью, птица не пострадала.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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