Погода в СНГ: ливни обрушились на Кыргызстан, пасмурно в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без существенных осадков и плюс 12 будет во вторник в Москве. Ближе к вечеру в столице похолодает. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан



На Кыргызстан обрушились ливни. Осадки почти во всех областях республики. Не обошли они стороной и столицу.

Во вторник из-за дождей на горном участке трассы Бишкек – Ош сошел сель с камнепадом. Пострадавших нет. Сотрудники Минтранса расчищают проезд. Открыта только одна полоса. Ранее МЧС распространило предупреждение об угрозе селя.