Лукашенко потребовал вывести сельскохозяйственное производство на новый уровень

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал вывести сельское хозяйство на новый уровень . Глава государства поставил задачу на этот год повысить производство продукции на 7%, передает «МИР 24».

«Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться. Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил: страна входит в пятерку экспортеров молочной продукции и в топ-20 – мясной. Но общие успехи – заслуга отдельных предприятий и областей. В некоторых же регионах есть проблемы. В результате объемы и прибыль падают. Президент потребовал от правительства, губернаторов и местных руководителей принять меры.