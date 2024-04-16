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Лукашенко потребовал вывести сельскохозяйственное производство на новый уровень
16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал
«Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться. Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано», – подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер отметил: страна входит в пятерку экспортеров молочной продукции и в топ-20 – мясной. Но общие успехи – заслуга отдельных предприятий и областей. В некоторых же регионах есть проблемы. В результате объемы и прибыль падают. Президент потребовал от правительства, губернаторов и местных руководителей принять меры.
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