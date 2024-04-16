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Места для отдыха в Беларуси начали обрабатывать от клещей
16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси места для отдыха начали обрабатывать от
Павел Климашкин осматривает Симбу после каждой прогулки. Собака любит бегать в высокой траве. Как раз там и прячутся клещи.
Около беседки клещей уже нет. Траву и кустарники обработали специальным раствором. Он начинает действовать через полчаса.
Выше полуметра от земли клещи не поднимаются. Они поджидают добычу в траве, сухостое или прошлогодних листьях, кусают чаще утром и вечером, любят влажную погоду.
«Основное клиническое проявление – это появление красного пятна в месте присасывания клеща. Мы в течение месяца наблюдаем за этим местом. Если вокруг него появляется красное пятно, которое расползается, это повод обратиться к врачу, который назначит лечение антибиотиком», – рассказал заместитель главного врача Минской инфекционной больницы Святослав Вельгин.
При укусе клеща лучше сразу бежать в ближайший травмпукт. Если пытаться снять клеща самостоятельно, есть риск оторвать его туловище от головы. Не надо тянуть его за брюшко, давить, прижигать или обрабатывать растительным маслом.
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