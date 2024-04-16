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Места для отдыха в Беларуси начали обрабатывать от клещей

16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Места для отдыха в Беларуси начали обрабатывать от клещей
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси места для отдыха начали обрабатывать от клещей. Из-за теплой зимы они проснулись рано, но пик активности еще далеко, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Павел Климашкин осматривает Симбу после каждой прогулки. Собака любит бегать в высокой траве. Как раз там и прячутся клещи.

«Когда на нее попадает клещ, он просто начинает ее кусать и сам по себе высыхает и умирает. То есть когда мы проверяем ее на клещей, мы видим, что клещ уже мертвый, мы его просто достаем», – рассказал владелец собаки Павел Климашкин.

Около беседки клещей уже нет. Траву и кустарники обработали специальным раствором. Он начинает действовать через полчаса.

«Что касается населения, то для них вывешиваются информационные щиты либо объявления с информацией о дате проведения обработки. Обработка проводится обязательно при отсутствии людей и домашних животных. На территории безопасно находиться через три дня», – рассказал энтомолог Центра профилактической дезинфекции Елена Терлецкая.

Выше полуметра от земли клещи не поднимаются. Они поджидают добычу в траве, сухостое или прошлогодних листьях, кусают чаще утром и вечером, любят влажную погоду.

«Жизненный процесс у них напрямую связан и с температурными данными, и с влажностью. Это все-таки лесные массивы, кусты, трава высокая. Конечно, там, где сухо будет, влажности мало, там клещей не буде», – рассказала энтомолог Минского центра гигиены и эпидемиологии Галина Млынарчик.

Сезон клещей в разгаре: как обезопасить себя от кровососов?
Более 200 человек с начала сезона обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Эти паукообразные – переносчики опасных инфекций. Самая страшная – энцефалит, а самая распространенная – боррелиоз или болезнь Лайма.

«Основное клиническое проявление – это появление красного пятна в месте присасывания клеща. Мы в течение месяца наблюдаем за этим местом. Если вокруг него появляется красное пятно, которое расползается, это повод обратиться к врачу, который назначит лечение антибиотиком», – рассказал заместитель главного врача Минской инфекционной больницы Святослав Вельгин.

При укусе клеща лучше сразу бежать в ближайший травмпукт. Если пытаться снять клеща самостоятельно, есть риск оторвать его туловище от головы. Не надо тянуть его за брюшко, давить, прижигать или обрабатывать растительным маслом.

Пик активности клещей ожидают в конце мая – начале июня.



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Из-за теплой зимы они проснулись рано, но пик активности ожидается в конце мая – начале июня.
 
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