Места для отдыха в Беларуси начали обрабатывать от клещей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси места для отдыха начали обрабатывать от клещей . Из-за теплой зимы они проснулись рано, но пик активности еще далеко, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Павел Климашкин осматривает Симбу после каждой прогулки. Собака любит бегать в высокой траве. Как раз там и прячутся клещи.

«Когда на нее попадает клещ, он просто начинает ее кусать и сам по себе высыхает и умирает. То есть когда мы проверяем ее на клещей, мы видим, что клещ уже мертвый, мы его просто достаем», – рассказал владелец собаки Павел Климашкин.

Около беседки клещей уже нет. Траву и кустарники обработали специальным раствором. Он начинает действовать через полчаса.

«Что касается населения, то для них вывешиваются информационные щиты либо объявления с информацией о дате проведения обработки. Обработка проводится обязательно при отсутствии людей и домашних животных. На территории безопасно находиться через три дня», – рассказал энтомолог Центра профилактической дезинфекции Елена Терлецкая.

Выше полуметра от земли клещи не поднимаются. Они поджидают добычу в траве, сухостое или прошлогодних листьях, кусают чаще утром и вечером, любят влажную погоду.

«Жизненный процесс у них напрямую связан и с температурными данными, и с влажностью. Это все-таки лесные массивы, кусты, трава высокая. Конечно, там, где сухо будет, влажности мало, там клещей не буде», – рассказала энтомолог Минского центра гигиены и эпидемиологии Галина Млынарчик.

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