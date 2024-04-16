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Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания признаны состоявшимися

16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания признаны состоявшимися
 Фото: МТРК «Мир»

Первое заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится 24 и 25 апреля. Об этом заявил глава Центризбиркома Игорь Карпенко, передает «МИР 24».

В работе народного собрания примут участие больше тысячи человек. В состав вошли президент, представители всех ветвей власти, местные советы и члены гражданского общества. На заседании Центризбиркома выборы делегатов признали состоявшимися.

«Мы владеем полной информацией о том, что все было проведено в соответствии с законодательством. Избранные делегаты представляют различные регионы нашей страны, различные сферы деятельности нашей страны, различные категории и социальные группы», – сообщил глава ЦИК.

Делегаты народного вече собираются каждые пять лет. Они определяют стратегию развития Беларуси. Также на первом заседании участники собрания обсудят Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.

Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус по результатам республиканского референдума в 2022 году.



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