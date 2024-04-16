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Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания признаны состоявшимися
16.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первое заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится 24 и 25 апреля. Об этом заявил глава Центризбиркома Игорь Карпенко, передает «МИР 24».
В работе народного собрания примут участие больше тысячи человек. В состав вошли президент, представители всех ветвей власти, местные советы и члены гражданского общества. На заседании Центризбиркома выборы делегатов признали состоявшимися.
Делегаты народного вече собираются каждые пять лет. Они определяют стратегию развития Беларуси. Также на первом заседании участники собрания обсудят Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.
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В работе этого органа примут участие больше тысячи человек.
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