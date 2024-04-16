Лукашенко – аграриям: Перерабатываться должно все, даже поросячий визг

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию сельского хозяйства потребовал увеличить показатели по всем направлениям. Это урожай, экспорт и производство продукции, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Белорусским аграриям есть чем гордиться. Республика – один из лидеров по производству молочной продукции, а по мясной входит в мировую двадцатку. Но сегодня президент говорил не об успехах, а о проблемах и задачах.
«Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано», – подчеркнул белорусский лидер.
Растениеводство в минувшем году провалилось. Урожай зерна стал «легче» на один миллион тонн по сравнению с результатом в 2022-м. Причины в нарушении технологии сева, недостаточном удобрении и плохой подготовке полей. При этом самое частное оправдание аграриев – погода.
«Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях. Мы ведь с вами знаем, какая может быть в Беларуси погода. К этому приспособились те, кто хочет работать», – отметил Александр Лукашенко.
Посевная кампания сейчас в самом разгаре. Поэтому на нее все внимание. Но в каждом третьем из проверенных хозяйств не следят за подготовкой техники. Отечественные тракторы и комбайны закупают с господдержкой. И белорусский лидер потребовал обращаться с ними по-хозяйски.
«А если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной техникой, то от этих фантазий рекомендую отказаться, от слова «совсем». Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все ваши потребности, тем более в кооперации с россиянами. Но пора осовременить машинно-тракторный парк страны», – отметил президент.
Животноводство, на первый взгляд, сработало в плюс – рост почти на 5%. Но отдельные предприятия до сих пор приносят лишь убытки. А статистика по гибели животных и вовсе побила рекорд. Не соблюдают правила содержания и кормления.
«Похоже, пора задуматься о системе оплаты труда руководителей сельхозорганизаций исключительно в привязке к результатам работы хозяйства. Нет результата – получи минимальную зарплату. Поручение правительству, облисполкомам, райисполкомам детально изучить положение дел хозяйств с низкой продуктивностью», –считает белорусский лидер.
Резервы белорусского села Александр Лукашенко видит в переработке. Сейчас мощности некоторых мясомолочных предприятий загружены на треть. Задача максимум от президента довести показатель до 100%.
«Перерабатываться должно все без исключения, даже поросячий визг. В этом году мы должны произвести продукции на 6-7% больше и ориентироваться в экспорте на цифру в девять миллиардов долларов. Сложно? Сложно, но мы должны решить эти задачи. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Еще две болевые точки отрасли дефицит кадров и низкая дисциплина. За это будет самый жесткий спрос, подчеркнул белорусский лидер. И назвал стратегическую цель создать высокотехнологичный и прибыльный аграрный сектор.