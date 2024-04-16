Лукашенко – аграриям: Перерабатываться должно все, даже поросячий визг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию сельского хозяйства потребовал увеличить показатели по всем направлениям. Это урожай, экспорт и производство продукции, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Белорусским аграриям есть чем гордиться. Республика – один из лидеров по производству молочной продукции, а по мясной входит в мировую двадцатку. Но сегодня президент говорил не об успехах, а о проблемах и задачах.

«Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано», – подчеркнул белорусский лидер.

Растениеводство в минувшем году провалилось. Урожай зерна стал «легче» на один миллион тонн по сравнению с результатом в 2022-м. Причины в нарушении технологии сева, недостаточном удобрении и плохой подготовке полей. При этом самое частное оправдание аграриев – погода.

«Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях. Мы ведь с вами знаем, какая может быть в Беларуси погода. К этому приспособились те, кто хочет работать», – отметил Александр Лукашенко.

Посевная кампания сейчас в самом разгаре. Поэтому на нее все внимание. Но в каждом третьем из проверенных хозяйств не следят за подготовкой техники. Отечественные тракторы и комбайны закупают с господдержкой. И белорусский лидер потребовал обращаться с ними по-хозяйски.