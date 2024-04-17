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Мышление руководителя: как улучшить результаты бизнеса?
17.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мышление руководителя: что изменить в личных подходах, чтобы улучшить результаты бизнеса? Как выйти на новый уровень развития и каких ловушек избежать? 25 апреля
Тема вечера: мышление руководителя. Ключевые вещи, которые не очевидны на первый взгляд, но очень важны для результативной работы.
👉🏻 19:00−20:00 на мастер-классе Андрея Парфилова вы узнаете:
👉🏻 В 22:00 до 21:30:
👉🏻21:30- 22:30 Фуршет и неформальное общение
Место: Отель «Ренессанс», Минск, пр. Дзержинского 1Е, 2-й этаж
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
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Мышление руководителя: что изменить в личных подходах, чтобы улучшить результаты бизнеса? Как выйти на новый уровень развития и каких ловушек избежать? 25 апреля...
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