Мышление руководителя: как улучшить результаты бизнеса?

Источник материала: ProBusiness

Мышление руководителя: что изменить в личных подходах, чтобы улучшить результаты бизнеса? Как выйти на новый уровень развития и каких ловушек избежать? 25 апреля Клуб Про бизнес , самое большое официальное сообщество предпринимателей, руководителей и собственников, проводит мастер-класс Андрея Парфилова, собственника компании TopGain , эксперт в росте результатов.

Тема вечера: мышление руководителя. Ключевые вещи, которые не очевидны на первый взгляд, но очень важны для результативной работы.

👉🏻 19:00−20:00 на мастер-классе Андрея Парфилова вы узнаете:

Что руководителю на самом деле мешает построить сильную команду и начать делегировать?

Как вырваться из вечной нехватки времени?

Почему не удаётся «выйти на следующий уровень» в прибыли/обороте?

Как выйти из ощущения «хождение по замкнутому кругу»?

Как руководителю можно изменить модель мышления, чтобы быстрее прийти к собственному желаемому будущему

👉🏻 В 22:00 до 21:30:

Проходит нетворкинг за столам

Мозговой штурм

👉🏻21:30- 22:30 Фуршет и неформальное общение

Место: Отель «Ренессанс», Минск, пр. Дзержинского 1Е, 2-й этаж

Андрей Парфилов практик с 19-летним управленческим опытом. Собственник компании TopGain. Эксперт в росте результатов управленческих команд и коммерческих подразделений Среди клиентов Андрея крупнейшие компании: Конте, Аливария, Байер, Шате-М, сотни представителей малого и среднего бизнеса

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

⇒ «Вы вообще помните, зачем открыли бизнес?». Почему предприниматели «бегают по кругу» и ничего не успевают о чем писал Андрей Парфилов для наших читателей

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