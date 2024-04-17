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Парламентарии Беларуси приступили к принятию законопроектов

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошло первое заседание Совета палаты представителей Национального собрания страны. Недавно парламентарии сформировали рабочие органы парламента и теперь приступают к принятию законопроектов, передает «МИР 24»

До окончания первой сессии депутаты рассмотрят и примут 19 проектов законов. Среди ключевых направлений – работа следственного комитета, утверждение международных договоров, занятость населения и обозначение статуса ветеранов. Во вторник парламентарии приняли заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест. Их в стране – более девяти тысяч.

«Сегодня проводится агрессивная политика западными странами по сносу памятников советским солдатам, нивелируется история Великой Отечественной войны. Эта дата является поводом громко заявить о нашем несогласии с этим и еще раз обратить внимание всей общественности на недопустимость таких действий», – отметил председатель палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов.

Международный день памятников и исторических мест утвердили в ЮНЕСКО в 1983 году.



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До окончания первой сессии депутаты рассмотрят и примут 19 проектов законов.
 
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