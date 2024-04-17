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Парламентарии Беларуси приступили к принятию законопроектов
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошло первое заседание Совета палаты представителей Национального собрания страны.
До окончания первой сессии депутаты рассмотрят и примут 19 проектов законов. Среди ключевых направлений – работа следственного комитета, утверждение международных договоров, занятость населения и обозначение статуса ветеранов. Во вторник парламентарии приняли заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест. Их в стране – более девяти тысяч.
Международный день памятников и исторических мест утвердили в ЮНЕСКО в 1983 году.
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До окончания первой сессии депутаты рассмотрят и примут 19 проектов законов.
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