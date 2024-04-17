Источник материала: ProBusiness



Сергей Беляев.

«Очень интересна разница между тем, как бухгалтер воспринимает прибыль и как — юрист. Для бухгалтера прибыль — это доход минус все расходы, а для юриста — это плата за предпринимательский риск», — так начал свое выступление на конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START» управляющий партнер юридической группы «Беляевы и партнеры» Сергей Беляев. Эсперт разобрал на сцене топ 5 нарушений законодательства бизнесом. Публикуем главное.

Партнер события — «Беляевы и партнеры»

Партнер события — «ПартнерПак»

— Начну с того, что предприниматели нарушают все и всегда. Мало того: бывают случаи, когда предприниматель очень хочет ничего не нарушать, но почему-то оказывается, что и это запрещено (смеется, — прим. авт.). Хотя он искренне был уверен, что все замечательно.

Кроме того, у проверяющих органов всегда есть список самых высокорисковых направлений, с точки зрения сбора налогов. В данный момент это: рестораны, такси и салоны красоты. Если вы с этим связаны, пожалуйста, будьте предельно осторожны, потому что налоговая инспекция очень хорошо умеет разбираться с вашими нюансами.

Ошибки бывают разные, но все их можно объединить в пять основных категорий:

налоги;

персональные данные;

деятельность без специальных разрешений;

реклама;

товарные знаки.

Пройдемся по каждой.





Налоговые нарушения

— Основные нарушения в этой категории: берут наличку — не учитывают, платят в конвертах, совершают всевозможные махинации с обналиченными ресурсами. Соблазн тут всегда велик, но рано или поздно наступит расплата. Поэтому делайте все по закону.

Пример салона цветов Недовольный покупатель пожаловался в налоговую, что ему не выдали чек (а выдали или нет — неизвестно). Налоговая пришла, составила акт и поставила камеру для наблюдения за тем, как берется выручка. Но знаете, когда они поставили камеру? На 8 марта, а посчитали за весь год назад. И в ресторанах так делают на Новый год, поэтому баловаться с наличкой я вам не рекомендую.

Еще одно серьезное нарушение — дробление бизнеса. Налоговая очень четко это вычисляет. Неоднократно приходится сталкиваться с этим: если человек успевает к нам дойти до того, как к нему дошла налоговая, — хорошо, мы стараемся объяснить, что надо возвращаться в рамки правового поля. Если нет — шансов помочь у юриста нет.





Нарушения в работе с персональными данными

Сегодня персональные данные — это очень модная штука и нужная всем, потому что у всех есть сайты, все собирают информацию о клиентах и крайне необходимо официально оформлять хранение персональных данных.

Здесь основные проблемы — это неаккуратное заполнение информации при составлении документов, то есть компании заимствуют эти документы из доступных источников и, почти не переделав под себя, размещают. Так делать нельзя. Могут также вообще забыть о том, что политика обработки персональных данных им нужна, или не опубликовать ее. Бывает, что смешивают договор и согласие на обработку данных, включая соответствующие положение в текст договора. А иногда собирают избыточные данные или не указывают четких сроков их хранения, накапливают информацию из открытых источников…

Пример При оформлении карты лояльности, у человека требуют сведения об идентификационном

номере, фактическом месте проживания, образовании, наличии

детей, автомобиля, домашних питомцев. Эти данные явно избыточны.





Деятельность без специальных разрешений

За прошлый год экономические суды Беларуси рассмотрели без малого 5000 дел об административных нарушениях. И почти половина из них (2353) касалась незаконной предпринимательской деятельности. И вы не всегда можете понимать, что занимаетесь чем-то незаконным.

Пример Салон красоты угощал своих клиентов шампанским. Пришла налоговая и сочла, что для бизнеса это незаконное распространение алкогольных напитков. В итоге директору — штраф 50 базовых величин (1850 белорусских рублей в ноябре 2023 года), компании — 200 базовых (7400 белорусских рублей) с конфискацией алкоголя.

Штрафы за это небольшие, но, вместе с тем, попасться вот на такой мелочи совсем плохо, потому что в налоговой есть так называемая балльная система. Если вы что-то нарушили, то у вас загорелась птичка, еще где-то засветились (к примеру закон о персональных данных нарушили) — загорелась вторая, загорелась третья — к вам пришла тотальная проверка. Поэтому здесь надо очень аккуратно.





Еще пример Есть такая услуга — создание подарочных наборов. Там могут быть фрукты, сыр, какие-то консервации интересные и… например, бутылка вина. Все красиво. Но нельзя это делать. Прямой запрет в законодательстве. Получается незаконное распространение алкогольных напитков.

Кстати, салоны красоты попадаются еще и на слове «массаж». Его можно использовать, если есть лицензия (не относится к массажу лица, — прим. «Про бизнес»).

Часто стали «залетать» юрлица на работе с криптовалютами. По закону предпринимательской деятельностью в этой области может заниматься только участник ПВТ. Физические лица могут покупать, продавать, но для себя. И если кто-то попадается на этом, то проблемы серьезные — изымают весь полученный доход.





Нужно быть внимательными и блогерам. Если начинается какая-то монетизация «социального капитала», нужно оформляться. Иначе будет незаконная предпринимательская деятельность.

Нарушения в рекламе

Тут есть несколько видов нарушений.

1. Нарушения в области рынка наружной рекламы, а именно:

незаконная установка средств наружной рекламы (без согласия исполкома);

ненадлежащее техническое и эстетическое состояние рекламных конструкций;

размещение наружной рекламы с нарушением требований к ее содержанию;

размещение средств наружной рекламы на иностранном языке.

2. Распространение недобросовестной, недостоверной, ненадлежащей, неэтичной рекламы и рекламы, вводящей потребителей в заблуждение (особенно в сегменте интернет-рекламы). Например, многие пользуются контекстной рекламой и начинают подбирать очень «хитрые» ключевые слова — названия ваших конкурентов, а так делать нельзя: это идентифицируется, как недобросовестная конкуренция. И коллеги по делам об интеллектуальной собственности такие случаи рассматривают на на раз-два-три.





3. Проведение рекламных игр без госрегистрации в МАРТ.

4. Нарушение порядка проведения рекламных акций в целях стимулирования реализации алкогольных напитков (пиво, слабоалкогольные и алкогольные напитки), в т.ч. «пивной безлимит», «винный безлимит» и т.п.

5. Нарушения в сегменте интернет-рекламы, в том числе незаконная реклама алкогольных напитков и табачных изделий.

Нарушения при работе с товарными знаками

Многие не понимают либо не хотят верить, что тут может быть какой-то подвох. Однако предположим, что вы произвели некий продукт и отправили его на зарубежный рынок, не позаботившись о регистрации товарного знака в другой стране или регионе. Внимание: торговый представитель обязательно зарегистрирует товарный знак на себя и потом начнет диктовать вам условия по цене (это не предсказание, а прогноз). И вы будете зарабатывать мизер. Это в России и в Казахстане — без вариантов.

Еще одни опасные ребята — ретейлеры. Пока ваш продукт никому не нужен, не переживайте и не регистрируйте товарные знаки, но, как только он станет известностым и узнаваемым для потребителя, ретейлер начнет вас подделывать, мимикрировать под ваш бренд. Есть те, кто это делает постоянно.





И, конечно, очень внимательно стоит работать с маркетплейсами. Я считаю, что они — вообще будущие правители мира. Вдумайтесь: они знают в каком регионе, конкретно в какой точке, в каком районе, в какой стране, по какой цене продаются определенные товары. И это создает огромные риски для предпринимателей: есть кейсы, когда маркетплейс копировал популярный товар.

Поэтому запомните: если ваш продукт или услуга будут пользоваться спросом, вас обязательно начнут подделывать или имитировать. Это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой — вы будете терять доходы, если сами себя не защитите.



