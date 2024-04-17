|
Лукашенко потребовал увеличить показатели в сельскохозяйственной сфере
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил губернаторов об ответственности
Белорусский лидер положительно оценил успехи аграриев – выросли темпы производства и показатели по экспорту. Но подчеркнул, что ждет от этой сферы большего, поэтому внимание сконцентрировал на проблемах – это убыточные фермы, гибель скота, нарушение технологий в растениеводстве.
Также президент поручил проанализировать, как распределяется господдержка по сельхозпредприятиям. По словам Лукашенко, некоторые из них живут на дотации и не стремятся сами зарабатывать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент также поручил проанализировать, как распределяется господдержка по сельхозпредприятиям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)