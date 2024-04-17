Лукашенко потребовал увеличить показатели в сельскохозяйственной сфере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил губернаторов об ответственности за результат в сельском хозяйстве . Президент собрал большое совещание по развитию отрасли, передает «МИР 24».

Белорусский лидер положительно оценил успехи аграриев – выросли темпы производства и показатели по экспорту. Но подчеркнул, что ждет от этой сферы большего, поэтому внимание сконцентрировал на проблемах – это убыточные фермы, гибель скота, нарушение технологий в растениеводстве.

«Не будет результатов – в этом году ждите жесточайших репрессий. Я вам не позволю лапшу вешать на уши. Мы каждое слово ваше подвергнем анализу. Мы проверим. И пеняйте сами на себя. Нужен результат на земле, а вы мне заявляете, что техника не та. Нужна дисциплина и порядок. Все в наших руках. Мы безобразно ведем себя. Мы не хотим работать», – отметил глава государства.

Также президент поручил проанализировать, как распределяется господдержка по сельхозпредприятиям. По словам Лукашенко, некоторые из них живут на дотации и не стремятся сами зарабатывать.