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Лукашенко потребовал увеличить показатели в сельскохозяйственной сфере

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал увеличить показатели в сельскохозяйственной сфере
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил губернаторов об ответственности за результат в сельском хозяйстве. Президент собрал большое совещание по развитию отрасли, передает «МИР 24».

Белорусский лидер положительно оценил успехи аграриев – выросли темпы производства и показатели по экспорту. Но подчеркнул, что ждет от этой сферы большего, поэтому внимание сконцентрировал на проблемах – это убыточные фермы, гибель скота, нарушение технологий в растениеводстве.

«Не будет результатов – в этом году ждите жесточайших репрессий. Я вам не позволю лапшу вешать на уши. Мы каждое слово ваше подвергнем анализу. Мы проверим. И пеняйте сами на себя. Нужен результат на земле, а вы мне заявляете, что техника не та. Нужна дисциплина и порядок. Все в наших руках. Мы безобразно ведем себя. Мы не хотим работать», – отметил глава государства.

Также президент поручил проанализировать, как распределяется господдержка по сельхозпредприятиям. По словам Лукашенко, некоторые из них живут на дотации и не стремятся сами зарабатывать.



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Президент также поручил проанализировать, как распределяется господдержка по сельхозпредприятиям.
 
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