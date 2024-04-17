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Лукашенко призвал повысить дисциплину в аграрном секторе
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на две проблемы в аграрном секторе, которые тормозят развитие отрасли – низкая дисциплина и дефицит кадров, передает «МИР 24».
По данным МВД, сельскохозяйственная сфера лидирует по числу нарушений трудовой дисциплины. Например, там выявлен каждый пятый случай коррупции. Увеличилось количество краж. Более 100 уголовных дел в прошлом году было возбуждено из-за сокрытия случаев гибели животных. Навести порядок белорусский лидер поручил министру внутренних дел.
Президент потребовал разобраться и с оттоком молодежи из сельской местности. В специалистах нуждаются многие хозяйства. Часть сотрудников покидают рабочее место, как только заканчивается срок обязательного распределения после учебы.
Президент похвалил аграриев за то, что обеспечили в этом году продовольственную безопасность. Но подчеркнул: этого мало, а также потребовал увеличить показатели по всем направлениям.
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По данным МВД, сельскохозяйственная сфера лидирует по числу нарушений трудовой дисциплины.
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