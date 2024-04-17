Лукашенко призвал повысить дисциплину в аграрном секторе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на две проблемы в аграрном секторе, которые тормозят развитие отрасли – низкая дисциплина и дефицит кадров, передает «МИР 24».

По данным МВД, сельскохозяйственная сфера лидирует по числу нарушений трудовой дисциплины. Например, там выявлен каждый пятый случай коррупции. Увеличилось количество краж. Более 100 уголовных дел в прошлом году было возбуждено из-за сокрытия случаев гибели животных. Навести порядок белорусский лидер поручил министру внутренних дел.

«Помогите там разобраться! Поставьте на место, если нужно, руководителей. Вопиющие безответственность, халатность и безалаберность при выполнении служебных обязанностей требует самых суровых мер реагирования», – заявил глава государства.

Президент потребовал разобраться и с оттоком молодежи из сельской местности. В специалистах нуждаются многие хозяйства. Часть сотрудников покидают рабочее место, как только заканчивается срок обязательного распределения после учебы.

«На местах остаются не более половины молодых специалистов. Преступление! Решение кадровой проблемы невозможно без создания надлежащих условий на селе. Думайте, чем привлечь и удержать молодежь – от жилья до образцово-показательных условий труда, культурной сферы, здравоохранения на селе. Если не решим проблему кадров в сельском хозяйстве – экономики не будет», – отметил Александр Лукашенко.

Президент похвалил аграриев за то, что обеспечили в этом году продовольственную безопасность. Но подчеркнул: этого мало, а также потребовал увеличить показатели по всем направлениям.

