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Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Минске

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

43 человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Минске. Восемь пассажиров в больнице, двоим потребовалась операция, передает Каролины Волкович.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины ДТП. По предварительной информации, автобус въехал в стоящую фуру.

«Оперативно на место прибыли сотрудники ГАИ. С помощью сотрудников МЧС оказывали содействие по извлечению пострадавших. И для организации подъезда скорых медицинских экипажей», – рассказал начальник отдела ГАИ Заводского района Минска Дмитрий Ленцевич.

Основной удар пришелся на кабину водителя автобуса. Обошлось без жертв. 43 человека обратились за медицинской помощью. Восемь были доставлены в больницу.

«Это черепно-мозговые травмы, различные переломы, ушибы. В реанимационное отделение были госпитализированы два пациента, наиболее тяжелых», – пояснил главный врач станции скорой помощи Минска Александр Жинко.

Сразу после ДТП образовалась пробка. Сотрудники ГАИ оперативно устранили последствия аварии и обеспечили безопасный проезд автомобилей.



 
Теги: Минск
 
 
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В реанимационное отделение были госпитализированы двое пострадавших.
 
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