Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

43 человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Минске. Восемь пассажиров в больнице, двоим потребовалась операция, передает Каролины Волкович.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины ДТП. По предварительной информации, автобус въехал в стоящую фуру.