Выпадают волосы? В Турцию ехать не обязательно! Рассказываем о методиках медцентра «КОДЕРМ»

Источник материала: ProBusiness





Мужчины и женщины вне зависимости от возраста сталкиваются с проблемами выпадения волос и поражения кожи головы. Предприниматели и руководители компаний — тоже в группе риска. По исследованию университета AOEMJ, частые переработки удваивают риск облысения, а высокий заработок связан с потерей волос. И неудивительно, ведь управленцы постоянно сталкиваются с вызовами, рисками и ответственностью не только за себя, но и за компанию. Узнали в Центре косметологии и дерматологии «КОДЕРМ» , какие методики могут помочь справиться с проблемой выпадения волос.

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Причинами выпадения волос могут быть наследственность, нарушения гормонального фона, стресс, недостаток питательных веществ и другие факторы.

В борьбе за здоровые и густые волосы приходится проходить нелегкий путь от выяснения причин нарушения роста волос до поисков необходимых лечебных и уходовых средств, витаминов и процедур.

Если Вы столкнулись с ухудшением состояния волос, стоит обратиться к врачу-трихологу. Это специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний волосистой части головы и волос.

Врач поможет определить причину проблемы и подберет индивидуальное лечение, которое поможет вернуть красоту и здоровье волосам. Чем раньше начнете бороться с проблемой, тем быстрее и эффективнее будет результат. Помимо этого важно помнить, что самолечение может не только не принести желаемого результата, но и в некоторых случаях усугубить выпадение и состояние волос.

Когда стоит обращаться за помощью врача-трихолога?

Консультация специалиста требуется в случаях:

• Когда наблюдается значительное выпадение волос, ломкость и сухость, волосы потеряли свою плотность;

• Кожа головы пересушена и беспокоит перхоть;

• Беспокоит зуд, покраснения либо другие характерные симптомы;

• Появились области с облысением либо уже имеющиеся стали расширяться;

• Наблюдается повышенная жирность кожи головы.

Эти и другие симптомы сигнализируют о нарушениях в работе организма, что приводит к негативными последствиям. Важно не только своевременно выявить начинающиеся проблемы, определить их характер и причины появления, но и начать лечение, которое остановит нормализует состояние кожи головы и волос.





Основной задачей врача-трихолога является восстановление здоровья волос и кожи головы, а также предотвращение и устранение проблем с волосами. Трихология является важной и востребованной областью медицины, поскольку волосы играют значительную роль во внешнем облике человека и влияют на его самооценку и психологическое состояние.

Что происходит на приеме врача-трихолога?

Как правило, консультация специалиста состоит из:

• Сбора анамнеза;

• Обследования на оптическом оборудовании (трихоскопии);

• Назначения необходимых обследований, анализов;

• Назначения лечения и домашнего ухода;

• Подбора терапевтического курса процедур.

Какие процедуры могут назначить при выпадении волос?

Одними из самых популярных и эффективных процедур для борьбы с выпадением волос считаются плазмотерапия и мезотерапия. Обе процедуры направлены на замедление процессов отмирания волосяных луковиц, уменьшения выпадение волос и стимуляцию роста новых, улучшение структуры волосяного стержня, уменьшение перхоти и нормализацию работы сальных желез, за счет чего уменьшится и жирность волос.

Разница между процедурами плазмотерапии и мезотерапии состоит в ключевом компоненте, который вводится в волосистую часть кожи головы. При плазмотерапии основным компонентом выступает собственная плазма пациента, получаемая из крови пациента с помощью центрифугирования. За счет использования собственной плазмы, процедура не вызывает аллергических реакций и хорошо переносится организмом.





В случае мезотерапии вводимый состав представляет собой богатый мезококтейль, который содержит витамины, минералы, аминокислоты, микроэлементы, антиоксиданты и другие полезные вещества.

Врач-трихолог поможет подобрать самый оптимальный терапевтический курс. К слову, указанные инъекционные процедуры могут применяться не только в качестве лечения, но и в профилактических целях, что является неотъемлемой частью поддержания здоровья кожи головы и волос.

А если без инъекций?

Для тех, кто не готов терпеть боль от инъекционных методик или имеет к ним противопоказания, в нашем медицинском центре «КОДЕРМ» был разработан специальный безинъекционный комплекс «Лечение волос». Суть методики заключается в поэтапном воздействии на кожу голову различными методиками.

Процедура «Лечение волос» состоит из следующих этапов:

• Низкоинтенсивное лазерное лечение волос, которое останавливает выпадение, стимулирует волосяные фолликулы и ускоряет рост волос.

• Нанесение лечебной сыворотки в зависимости от проблемы и внедрение её в кожу головы с помощью микроигл дермапена (фракционная мезотерапия).

• Легкий массаж головы для улучшения всасывания полезных веществ и ускорения кровообращения.





Процедура абсолютно безболезненна, занимает около часа и практически не имеет реабилитационного периода.

Выпадение волос — серьезная проблема, требующая профессионального подхода, как и любой другой аспект касающийся нашего здоровья. Соблюдение правильного ухода за волосами и назначения специалиста помогут восстановить здоровье и красоту волос.