Пора на RACE! БНБ-Банк приглашает собственников и руководителей бизнеса на конференцию в Минске

Источник материала: ProBusiness

26 апреля в Конференц-центре IBB в Минске пройдет вторая бизнес-конференция RACE, где собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для важного разговора.

RACE. Привычное больше не работает

Новые челленджи для бизнеса возникают в каждой из сфер: от найма персонала до маркетинга, от внедрения нейронных сетей до стратегических экспериментов. Каждый из них открывает новые возможности — стоит лишь подобрать свой уникальный ключ.

Организаторы RACE вместе с профессиональными спикерами — топ-менеджерами успешных белорусских компаний и бизнес-тренерами — предлагают завести ваш бизнес на новых оборотах.

Спикеры

Опытом поделятся представители компаний БНБ-Банка, RTL Alliance, Бизнес-школы «Здесь и Сейчас», PNEVMOTEH, AMDG Belarus,, Клуба финансовых директоров CFOs Territory.

Темы для разговора:

Как мы забыли слово «невозможно» и что из этого вышло.

Роман Сельчёнок, Директор по маркетингу БНБ-Банк

Как научиться проблемы воспринимать как возможности.

Геннадий Гогения, CEO RTL Alliance

Частые ошибки при внедрении системы мотивации и KPIs, которые могут привести к обратному эффекту.

Наталия Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory

ПРОДАЖИ - ЭТО [censored]

Евгений Галай, директор по продажам и развитию PNEVMOTEH, бизнес-тренер

Как нейронные сети переписывают правила игры: ключ к трансформации бизнес-процессов.

Сергей Шиманович, начальник отдела продвижения бренда БНБ-Банк

Инхаус, аутстафф, аутсорс: как выбрать лучший путь в digital-маркетинге?

Сергей Казак, Chief Revenue Officer | AMDG Belarus

Зачем бизнесу стратегические эксперименты в ситуации неопределенности на рынке?

Александр Паньков, Управляющий партнер, основатель Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», бизнес-тренер

За 32 года работы БНБ-Банк отточил мастерство предвосхищать потребности бизнес-клиентов и делать больше. Сегодня банк предлагает продуманные пакеты РКО, выгодные зарплатные проекты, различные формы финансирования, международные переводы в 70+ стран мира, персональных менеджера и валютного дилера.

Приглашаем на старт ― 26 апреля, 12:00.

Где: г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11, комплекс IBB (конференц-зал «Европа»)

Смотрите подробную программу на сайте race.ceo .

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Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право отказать в участии.