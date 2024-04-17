|
Пора на RACE! БНБ-Банк приглашает собственников и руководителей бизнеса на конференцию в Минске
17.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
26 апреля в Конференц-центре IBB в Минске пройдет вторая бизнес-конференция RACE, где собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для важного разговора.
Новые челленджи для бизнеса возникают в каждой из сфер: от найма персонала до маркетинга, от внедрения нейронных сетей до стратегических экспериментов. Каждый из них открывает новые возможности — стоит лишь подобрать свой уникальный ключ.
Организаторы RACE вместе с профессиональными спикерами — топ-менеджерами успешных белорусских компаний и бизнес-тренерами — предлагают завести ваш бизнес на новых оборотах.
Спикеры
Опытом поделятся представители компаний БНБ-Банка, RTL Alliance, Бизнес-школы «Здесь и Сейчас», PNEVMOTEH, AMDG Belarus,, Клуба финансовых директоров CFOs Territory.
Темы для разговора:
Роман Сельчёнок, Директор по маркетингу БНБ-Банк
Геннадий Гогения, CEO RTL Alliance
Наталия Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory
Евгений Галай, директор по продажам и развитию PNEVMOTEH, бизнес-тренер
Сергей Шиманович, начальник отдела продвижения бренда БНБ-Банк
Сергей Казак, Chief Revenue Officer | AMDG Belarus
Александр Паньков, Управляющий партнер, основатель Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», бизнес-тренер
Приглашаем на старт ― 26 апреля, 12:00.
Где: г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11, комплекс IBB (конференц-зал «Европа»)
Смотрите подробную программу на сайте
Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право отказать в участии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 апреля в Конференц-центре IBB в Минске пройдет вторая бизнес-конференция RACE, где собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для важного разговора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)