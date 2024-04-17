Россия и Беларусь создадут медиакомпанию Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Союзного государства в течение года появится своя медиакомпания. Она поможет эффективнее освещать жизнь двух стран и сделает информационную систему Беларуси и России более современной. Проект появится в рамках реформирования СМИ Союзного государства, передает «МИР 24».

Будущий медиацентр поможет журналистам создавать и поддерживать единую информационную политику двух стран. Главное – сделает информацию объективной и правдивой. Это будут не только вопросы политики и экономики, но и социальной жизни двух стран. В том числе – акцент на обновление законодательств и уравнение прав граждан Союзного государства.