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Россия и Беларусь создадут медиакомпанию Союзного государства
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Союзного государства в течение года появится своя медиакомпания. Она поможет эффективнее освещать жизнь двух стран и сделает информационную систему Беларуси и России более современной. Проект появится в рамках реформирования СМИ Союзного государства, передает «МИР 24».
Будущий медиацентр поможет журналистам создавать и поддерживать единую информационную политику двух стран. Главное – сделает информацию объективной и правдивой. Это будут не только вопросы политики и экономики, но и социальной жизни двух стран. В том числе – акцент на обновление законодательств и уравнение прав граждан Союзного государства.
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Будущий медиацентр поможет журналистам создавать и поддерживать единую информационную политику двух стран.
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