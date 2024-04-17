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Сезон аллергии начался в Беларуси: какие правила надо соблюдать, чтобы защититься?
17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начинается период цветения, а значит, и
Прогулка по улице только после приема антигистаминного. Минчанка Вера Кравцова каждую весну встречает с насморком, чиханием и головной болью. Сезонная аллергия у девушки началась недавно из-за стресса. Теперь симптомы мешают спать, работать и отдыхать на природе.
С похожими симптомами в поликлиники страны обращается каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Причина их недуга буквально витает в воздухе. Это пыльца березы, клена, тополя и других растений. Спрятаться от нее не получится даже в больших городах. Ветер переносит пыльцу на километры.
Спастись от симптомов помогут не только таблетки, но и маски, мази, капли для носа и глаз. С лечением лучше не затягивать, иначе аллергия начнется и на другие растения. А еще она может перейти в хроническое заболевание – бронхиальную астму.
Нередко сезонные аллергики рискуют получить и аллергию пищевую. При пониженном иммунитете клетки могут среагировать на любой раздражитель. Врачи советуют соблюдать диету. На время отказаться, например, от орехов, цитрусовых, клубники.
«Человек убирает из своего рационы продукты потихоньку и смотрит на реакцию организма. Если уменьшается проявление аллергии, значит, этот продукт по большей части нужно убрать из своего рациона», – отметила врач-диетолог Наталья Белякова.
В стране доступны курсы лечения от сезонной аллергии. После завершения одного из таких симптомы уйдут на ближайшие 15-20 лет. Но терапия недешевая и небыстрая, длится от трех до пяти лет и помогает не каждому, все зависит от типа недуга.
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В поликлиники республики с симптомами сезонной аллергии обращается каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Причина их недуга – пыльца березы, клена,...
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