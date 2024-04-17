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Сезон аллергии начался в Беларуси: какие правила надо соблюдать, чтобы защититься?

17.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинается период цветения, а значит, и аллергии. От нее страдает каждый пятый житель республики. Какие правила советуют соблюдать врачи, чтобы весенний сезон не стал кошмаром, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Прогулка по улице только после приема антигистаминного. Минчанка Вера Кравцова каждую весну встречает с насморком, чиханием и головной болью. Сезонная аллергия у девушки началась недавно из-за стресса. Теперь симптомы мешают спать, работать и отдыхать на природе.

«Как только пыльца у меня все. Я на минном поле, когда выхожу из дома. 02:54 «Это всегда дискомфорт, всегда ты бегаешь с салфетками, постоянно высмаркиваешься, особенно когда глаза красные, это просто ужас, потому что за компьютером работать невозможно», – отметила аллергик Вера Кравцова.

С похожими симптомами в поликлиники страны обращается каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Причина их недуга буквально витает в воздухе. Это пыльца березы, клена, тополя и других растений. Спрятаться от нее не получится даже в больших городах. Ветер переносит пыльцу на километры.

«Пыльца пылит особенно сильно в утренние часы и в дневные часы, если это ясное солнце, если есть ветер. В вечерние часы, особенно когда воздух становится более влажным, она оседает, и ее в воздухе немножко все-таки меньше», – рассказала доцент кафедры ботаники биологического факультета Белорусского государственного университета Валентина Поликсенова.

Спастись от симптомов помогут не только таблетки, но и маски, мази, капли для носа и глаз. С лечением лучше не затягивать, иначе аллергия начнется и на другие растения. А еще она может перейти в хроническое заболевание – бронхиальную астму.

«Вследствие недостатка кислорода страдает головной мозг, появляется тревожность, нарушение сна. Он не может дышать полной грудью, свежим воздухом, появляется тревожность, раздражительность, головные боли. Нарушается повседневная жизнь», – объяснила врач – аллерголог-иммунолог Ольга Громада.

Нередко сезонные аллергики рискуют получить и аллергию пищевую. При пониженном иммунитете клетки могут среагировать на любой раздражитель. Врачи советуют соблюдать диету. На время отказаться, например, от орехов, цитрусовых, клубники.

«Человек убирает из своего рационы продукты потихоньку и смотрит на реакцию организма. Если уменьшается проявление аллергии, значит, этот продукт по большей части нужно убрать из своего рациона», – отметила врач-диетолог Наталья Белякова.

В стране доступны курсы лечения от сезонной аллергии. После завершения одного из таких симптомы уйдут на ближайшие 15-20 лет. Но терапия недешевая и небыстрая, длится от трех до пяти лет и помогает не каждому, все зависит от типа недуга.



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В поликлиники республики с симптомами сезонной аллергии обращается каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Причина их недуга – пыльца березы, клена,...
 
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