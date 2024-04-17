Сезон аллергии начался в Беларуси: какие правила надо соблюдать, чтобы защититься?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинается период цветения, а значит, и аллергии. От нее страдает каждый пятый житель республики. Какие правила советуют соблюдать врачи, чтобы весенний сезон не стал кошмаром, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Экстремальная береза: Как быть, когда концентрация аллергенной пыльцы зашкаливает?

Прогулка по улице только после приема антигистаминного. Минчанка Вера Кравцова каждую весну встречает с насморком, чиханием и головной болью. Сезонная аллергия у девушки началась недавно из-за стресса. Теперь симптомы мешают спать, работать и отдыхать на природе.



«Как только пыльца у меня все. Я на минном поле, когда выхожу из дома. 02:54 «Это всегда дискомфорт, всегда ты бегаешь с салфетками, постоянно высмаркиваешься, особенно когда глаза красные, это просто ужас, потому что за компьютером работать невозможно», – отметила аллергик Вера Кравцова.

С похожими симптомами в поликлиники страны обращается каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Причина их недуга буквально витает в воздухе. Это пыльца березы, клена, тополя и других растений. Спрятаться от нее не получится даже в больших городах. Ветер переносит пыльцу на километры.

«Пыльца пылит особенно сильно в утренние часы и в дневные часы, если это ясное солнце, если есть ветер. В вечерние часы, особенно когда воздух становится более влажным, она оседает, и ее в воздухе немножко все-таки меньше», – рассказала доцент кафедры ботаники биологического факультета Белорусского государственного университета Валентина Поликсенова.

Спастись от симптомов помогут не только таблетки, но и маски, мази, капли для носа и глаз. С лечением лучше не затягивать, иначе аллергия начнется и на другие растения. А еще она может перейти в хроническое заболевание – бронхиальную астму.

«Вследствие недостатка кислорода страдает головной мозг, появляется тревожность, нарушение сна. Он не может дышать полной грудью, свежим воздухом, появляется тревожность, раздражительность, головные боли. Нарушается повседневная жизнь», – объяснила врач – аллерголог-иммунолог Ольга Громада.

Нередко сезонные аллергики рискуют получить и аллергию пищевую. При пониженном иммунитете клетки могут среагировать на любой раздражитель. Врачи советуют соблюдать диету. На время отказаться, например, от орехов, цитрусовых, клубники.

«Человек убирает из своего рационы продукты потихоньку и смотрит на реакцию организма. Если уменьшается проявление аллергии, значит, этот продукт по большей части нужно убрать из своего рациона», – отметила врач-диетолог Наталья Белякова.

В стране доступны курсы лечения от сезонной аллергии. После завершения одного из таких симптомы уйдут на ближайшие 15-20 лет. Но терапия недешевая и небыстрая, длится от трех до пяти лет и помогает не каждому, все зависит от типа недуга.